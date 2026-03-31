Drets laborals
Confirmat per l’Estatut dels Treballadors: què passa si treballes i encara no has signat el contracte
Estar donat d’alta a la Seguretat Social sense haver signat no sempre és il·legal, però la llei activa una presumpció favorable al treballador sobre jornada, durada del contracte i període de prova que has de conèixer
Patricia Páramo
Començar en una feina i trigar dies, o fins i tot setmanes, a signar el contracte és una situació més freqüent del que sembla a Espanya. Molts treballadors s’incorporen al seu lloc, consten donats d’alta a la Seguretat Social i desenvolupen la seva jornada amb normalitat, però encara no han estampat la seva signatura en cap document. Aquesta circumstància sol generar dubtes i inseguretat, sobretot quan sorgeix la por d’un acomiadament o que l’empresa al·legui que la relació laboral no estava del tot formalitzada.
Tanmateix, aquesta manca de signatura no significa necessàriament que la feina sigui il·legal o que l’empleat estigui desprotegit. L’advocat laboralista Miguel Benito Barrionuevo ho aclareix de manera directa. "Això és relativament comú a Espanya, signar un contracte de treball diverses setmanes després o no arribar-lo a signar mai i no necessàriament és il·legal perquè a Espanya el contracte de treball pot ser verbal o escrit". És a dir, allò determinant no és només el paper, sinó que existeixi una relació laboral real i que el treballador estigui donat d’alta.
Alta a la Seguretat Social
A partir d’aquí, la llei introdueix una protecció important per a l’empleat. Segons explica l’advocat, "el més important és que hi hagi una alta a la Seguretat Social", perquè això reforça l'existència del vincle laboral. A més, quan no hi ha contracte signat, entra en joc una presumpció favorable al treballador. S’entén, en principi, que la relació és indefinida i a jornada completa.
Què diu l’Estatut dels Treballadors
Ara bé, Barrionuevo també adverteix que no es tracta d’una regla absoluta. "És veritat que l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors estableix una presumpció a favor del treballador segons la qual el contracte és indefinit a jornada completa i sense període de prova. Però és una presumpció", subratlla. És a dir, la llei parteix d’aquesta idea per protegir el treballador, però l’empresa pot intentar demostrar que la realitat era diferent. Per exemple, si aconsegueix acreditar que l’empleat no treballava a jornada completa, aquesta presumpció inicial podria decaure.
Un dels aspectes més rellevants afecta el període de prova. Si no existeix un contracte signat en què aquest període aparegui pactat expressament, l’empresa no pot emparar-se en aquest argument per acomiadar el treballador. En aquest punt, la interpretació és especialment favorable a l’empleat, ja que el període de prova només té validesa quan consta per escrit. Si no apareix recollit en un document contractual, l’empresa perd aquesta via de sortida ràpida.
Per això, si una persona està treballant, donada d’alta i sense haver signat contracte, no significa que no tingui drets. Al contrari, pot trobar-se en una posició legal més sòlida del que creu. En cas d’acomiadament, l’empresa no estaria acomiadant algú "sense contracte", sinó un treballador amb una relació laboral existent, i a més amb una presumpció inicial d’indefinit i a temps complet, llevat de prova en contra. Aquesta diferència pot ser decisiva si el conflicte acaba en reclamació.
