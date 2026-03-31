Dues de cada tres persones van a treballar amb cotxe
Un terç dels empleats que agafen el transport públic tarden més d’una hora
Gabriel Ubieto
El sobtat encariment de la gasolina està impactant directament en les butxaques d’una folgada majoria de treballadors a Espanya. I és que el cotxe privat continua sent el principal mètode de transport que utilitzen els ocupats per desplaçar-se fins a la feina, fins al punt que per a dos de cada tres és el mètode recurrent, segons les dades publicades ahir per l’INE, en la seva enquesta de condicions de vida (ECV). Són molts menys els usuaris del transport públic, que en part es veuen condicionats pel temps que els suposa recórrer a aquesta via per anar i venir del seu lloc de treball.
Un de cada tres ocupats té més d’una hora de desplaçament en transport públic fins al seu centre de treball. Els més joves i els més veterans del mercat laboral són els que tenen la feina més a prop de casa, davant d’aquells que tenen entre 30 i 40 anys, en què és més habitual haver de recórrer més distàncies cada dia per personar-se a l’oficina, la fàbrica o el comerç. L’enquesta de condicions de vida constata un ús més elevat del vehicle privat precisament entre les franges mitjanes d’edat. Una cosa que, en un moment en què el preu del carburant s’ha disparat a causa de les seqüeles de la guerra de l’Iran, surt cada vegada més car.
El mètode més comú entre la població treballadora per anar al seu lloc de treball continua sent el cotxe privat, fins al punt que el 64% dels ocupats declara desplaçar-se majoritàriament així. Només el 19% dels ocupats va a la feina amb tren, autobús, ferrocarril o tramvia. De fet, la distància entre l’equip cotxe i l ’equip transport públic és molt més gran que l’existent entre aquest segon grup i aquells que hi van caminant, gairebé un 12% del total de treballadors. La motocicleta (3,1% del total d’ocupats) i la bicicleta (2,2%) són els mètodes de transport menys utilitzats.
En termes absoluts, això significa que 2,6 milions de persones tenen la possibilitat d’anar a peu fins a la feina –amb el conseqüent estalvi–, davant els 4,2 milions que hi van en transport públic i els 14 milions que hi van amb cotxe. Entre motoristes i ciclistes amb prou feines sumen poc més d’un milió d’usuaris. Les dades de l’enquesta de condicions de vida no permeten mesurar com han anat evolucionant amb els anys aquests hàbits i si l’ús de cadascun d’aquests mètodes de transport han anat a l’alça o a la baixa.
Subscriu-te per seguir llegint
