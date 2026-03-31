El gasoil a Girona encara costa 31 cèntims més que abans de la guerra tot i la rebaixa de l’IVA
La gasolina a les comarques gironines és 5 cèntims per litre més cara que abans de l'esclat del conflicte
M.Vilaplana
Un lleuger alleujament, però poca cosa més. Això és el que ha passat amb la rebaixa de l’IVA als carburants impulsada pel Govern espanyol per combatre el fort increment de preus. El conflicte bèl·lic que enfronta els EUA i Israel amb l’Iran, i que ha acabat afectant bona part de l’Orient Mitjà, està tenint des del primer moment una incidència directa en els preus del petroli. El tancament del pas d’Ormuz, per on circula el 35% del cru que es transporta per mar, així com els atacs patits per alguns centres de producció petrolers, han propiciat una escalada imparable de la cotització dels carburants. També a la província de Girona.
Malgrat que el cost del litre de gasoil i la gasolina s’ha reduït després de la rebaixa de l'IVA, la realitat és que tots dos combustibles continuen sent més cars actualment —31 i 5 cèntims respectivament— que abans que s’iniciés el conflicte bèl·lic. Especialment intens està sent l’impacte en el cas del dièsel, fins al punt que el seu preu ha superat el de la gasolina de 98 octans, habitualment més cara.
Encariment de fins a 50 cèntims
Tant és així que, des del passat 28 de febrer, quan va esclatar el conflicte, fins al 21 de març, un dia abans de l’entrada en vigor de la rebaixa de l’IVA del 21% al 10%, el preu del litre de gasoil s’havia incrementat ni més ni menys que en 50 cèntims, passant d’1,46 euros a 1,96. L’augment de la gasolina de 95 octans, la més utilitzada, va ser una mica menor, tot i que igualment destacat, amb 32 cèntims més que van elevar el cost d’1,49 euros a 1,81.
Doncs bé, la rebaixa aplicada pel Govern ha servit per suavitzar els costos, tot i que ni de bon tros aquests han tornat al punt d’origen. I és que la caiguda en el cas del gasoil ha estat de 18 cèntims, fins a situar-se en 1,78 euros, mentre que en el de la gasolina ha estat de 27, quedant-se en 1,54. Això fa que, en aquests moments, els preus siguin més cars que quan es va iniciar la guerra: 31 cèntims en el primer cas i 5 cèntims en el segon.
A l’hora d’omplir el dipòsit aquesta diferència es nota. En el cas del gasoil, per omplir-ne un de 50 litres cal desemborsar actualment a les comarques gironines uns 89 euros, cosa que suposa 16 euros més que abans de l’inici de la guerra. En la gasolina de 95, la despesa és de 77 euros, és a dir, entre 3 i 4 euros més.
També es dona la circumstància que el gasoil costa actualment més que la gasolina de 98 octans —que té un preu d’1,68 euros el litre—, una situació que fins ara només s’havia produït en comptadíssimes ocasions. El conflicte bèl·lic ha tingut un impacte molt més gran en el gasoil que en la gasolina, a causa de factors com ara que és el petroli de l’Orient Mitjà, per la seva densitat més elevada, el que s’utilitza preferentment per produir aquest tipus de combustible. A això cal afegir-hi que no només s’utilitza en els vehicles, sinó també en la indústria i en la calefacció, de manera que té més demanda, i que les refineries europees estan més especialitzades en gasolina.
- «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
- Els Mossos detenen 'in fraganti' dos homes a Quart quan robaven en una empresa
- Míchel Sánchez: «L’esport professional no és bo per a la salut mental, però jo m’allunyo d'això»
- Denuncien dos locals d'oci nocturn de Girona per superar l'aforament
- Dures multes per als autocaravanistes a les zones de costa i facilitats a l'interior
- Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home
- Roger Torrent s’incorpora al consell assessor de The Big Move, empresa especialitzada en internacionalització industrial
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026