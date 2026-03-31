La gironina Eurofirms supera els 700 milions d’euros de facturació en el millor any de la seva història
El grup amb seu a Cassà de la Selva creix un 13,2% i reforça la seva expansió amb 16 noves oficines
Eurofirms va tancar el 2025 amb la xifra més alta de negoci des de la seva fundació. El grup de recursos humans amb seu a Cassà de la Selva ha superat per primer cop els 700 milions d’euros de facturació, després de créixer un 13,2% en només un any, uns 80 milions d'euros. Segons la companyia, l’avenç s’explica per l’expansió internacional, l’obertura de noves oficines i el reforç dels canals digitals.
La firma gironina arriba a aquest nou sostre en plena execució del seu pla estratègic 2024-2027. Durant l’últim exercici, ha obert 16 oficines noves i ja supera les 170 entre Espanya, Portugal, Itàlia, França, Xile, Brasil i el Perú. Al mateix temps, la companyia explica que ha impulsat una oficina digital i ha reforçat les eines adreçades a clients, candidats i treballadors.
Una de les claus del creixement ha estat, precisament, el negoci internacional. Fora d’Espanya, la facturació del grup va créixer un 19% l’any passat. Portugal s’ha consolidat com el segon mercat per volum de negoci, amb un augment de més del 8%, mentre que Xile va registrar un increment del 33% en només un any.
Canvis a la cúpula
L’empresa també ha ampliat estructura. El 2025 va incorporar més de 100 professionals i ja supera les 1.700 persones en plantilla als set països on opera. En paral·lel, l’exercici ha vingut marcat per canvis a la cúpula. El desembre passat, el Consell Assessor va aprovar el nomenament d’Anna Golsa com a nova CEO del grup. Ja aquest gener, s’hi han afegit els nomenaments de Jaume Dulsat com a Country Leader a Espanya i d’Albert Corbella com a màxim responsable a l’Estat de Claire Joster, la firma de headhunting del grup.
Més enllà dels resultats econòmics, Eurofirms sosté que durant el 2025 va ajudar més de 5.000 empreses a cobrir necessitats de talent i que va mantenir una mitjana de més de 27.000 persones actives al mes. A través de la seva fundació, també assenyala que va facilitar la incorporació al mercat laboral d’unes 800 persones amb discapacitat i que va organitzar més de 150 accions de sensibilització amb empreses.
Durant aquest últim exercici, la companyia també ha rebut diversos reconeixements, entre els quals la inclusió al rànquing de Forbes de les 100 millors empreses per treballar i el "Sello de Calidad Azul" dels Wellbeing Awards 2025.
