Iberia i els sindicats pacten un ero amb 996 sortides

L'acord entre Iberia i els sindicats estableix que els afectats per l'ERO rebran un 80% del salari brut en prejubilacions i 35 dies per any treballat per als menors de 60 anys

Jaime Mejías

Madrid

Iberia i els sindicats de l’aerolínia han arribat a un acord per resoldre l’expedient de regulació d’ocupació (ero) que la companyia va plantejar el 12 de març, que es tanca amb la sortida de 996 treballadors, tal com van indicar a l’agència Efe fonts sindicals i de l’aerolínia.

L’expedient afecta 996 persones, de les quals 106 són pilots, 137 tripulants de cabina de passatgers (TCP) i 753 treballadors de terra, entre ells tècnics de manteniment i personal dels serveis corporatius.

Així, els afectats deixaran la companyia amb un 80% del salari brut en cas de prejubilacions, i amb 35 dies per any treballat, en el cas dels que tinguin menys de 60 anys.

