Unió de Pagesos reclama ajuts pels sobrecostos i mesures per garantir el reg i les terres de cultiu
La 4a Assemblea Nacional, celebrada a Maçanet de la Selva, també aposta per reforçar la gestió de la fauna salvatge i frenar l’expansió del coipú
Unió de Pagesos ha aprovat aquest dimarts a Maçanet de la Selva el seu pla de treball per al 2026, amb els preus remuneradors per a la pagesia com a principal eix d’actuació. El sindicat també situa entre les prioritats reclamar ajuts per compensar l’augment dels costos de producció derivats de les pertorbacions del mercat i impulsar polítiques que facilitin l’accés a l’aigua de reg i a les terres de cultiu.
La 4a Assemblea Nacional, màxim òrgan de l’organització entre congressos, ha reunit prop d’un centenar de responsables i delegats d’arreu de Catalunya. Durant la trobada, els participants han debatut una cinquantena d’esmenes presentades pels representants sindicals, la majoria de les quals s’han incorporat al document final.
El sindicat també ha fixat altres línies de treball per al 2026. Entre aquestes, hi ha la millora de les condicions de vida de la pagesia, la reclamació de prestacions socials més dignes, la reducció de les diferències en serveis entre el món rural i les ciutats, la protecció dels espais agraris productius i la reducció de la càrrega burocràtica.
Un altre dels punts destacats del pla és la gestió de la fauna salvatge. Unió de Pagesos considera prioritari reduir els danys que provoquen als conreus espècies com el conill i el senglar, i reclama compensacions quan aquests perjudicis es produeixin. En aquest marc, el sindicat manté la pressió perquè el Parlament aprovi la llei de gestió sostenible de la fauna que ha traslladat als grups parlamentaris.
L’assemblea també ha aprovat una esmena impulsada per algunes comarques de Girona per reclamar a l’administració l’erradicació del coipú, una espècie invasora que, segons el sindicat, ja té una presència important a l’Alt i el Baix Empordà. L’organització alerta que, si no s’actua amb contundència, es podria estendre per altres punts del país.
La trobada ha servit igualment per fer balanç de l’acció sindical de l’últim any, marcat per les eleccions agràries del 27 de febrer. Segons el sindicat, aquests comicis han obert una nova etapa de treball intern i de reflexió sobre com adaptar l’organització als nous reptes del sector agrari.
