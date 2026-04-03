Els assistents a congressos, ponències i jornades a Girona que aprofiten per visitar la ciutat creixen un 42% el 2025
Gemma Geis subratlla que el turisme de reunions també "deixa llegat" perquè hi ha ponents que fan xerrades als barris
Els assistents a congressos, ponències i jornades a Girona que aprofiten l'estada per visitar la ciutat han crescut un 42% durant el 2025. Segons recull un informe de l'Ajuntament, l'any passat l'Auditori-Palau de Congressos va acollir 82 esdeveniments vinculats al turisme de reunions, que van portar 43.575 persones a Girona. En total, el 2025 hi va haver 136 dies en què el Palau de Congressos va estar ocupat perquè s'hi celebraven aquests actes. La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, subratlla l'aposta per potenciar els congressos i jornades lligades amb "el talent, la innovació i la salut" i destaca que aquest turisme també "deixa llegat" a la ciutat, perquè hi ha ponents que fan actes i xerrades als barris.
El turisme de reunions també es coneix amb l'acrònim MICE, format a partir de les paraules en anglès Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (Trobades, Incentius, Conferències i Exposicions). Engloba, doncs, totes aquelles persones que viatgen a una ciutat per assistir-hi a congressos, ponències o jornades. I que, de retruc, aprofiten les estones que els queden lliures per visitar-la.
A Girona, durant el 2025 l'Auditori-Palau de Congressos va acollir 82 esdeveniments vinculats al turisme de reunions. D'aquests, 15 van ser congressos, 20 més jornades i els 47 restants, convencions i altres esdeveniments.
Entre els congressos celebrats l'any passat, a banda del Fòrum Gastronòmic, el CONNECT Aviation o el que va atraure científics d'arreu del món vinculats amb el sector carni, en destaquen també aquells relacionats amb la salut. Perquè durant el 2025, el Palau de Congressos en va acollir de radiòlegs, digestòlegs, oncòlegs o cirurgians maxil·lofacials.
Si bé la xifra global d'esdeveniments de turisme de reunions que es van celebrar a Girona no difereix massa de la del 2024 -aleshores, en van ser 81- allò que sí canvia és la xifra d'assistents. Perquè segons recull un informe de l'Ajuntament, durant l'any passat hi va haver 43.575 persones que van arribar a Girona per prendre part en un congrés, jornada o ponència (sigui des de l'escenari o des del públic).
En comparació amb el 2024, això suposa un augment del 42% (30.650). A més, la xifra d'assistents de l'any passat és la més alta de l'última dècada. Per darrere d'aquesta, s'hi troba la que es va registrar el 2018 (39.935 persones).
"El turisme de reunions al Palau de Congressos es recupera clarament després de la pandèmia i el 2025 es consolida com el millor any de la sèrie", recull l'informe de l'Ajuntament. "Tot i una activitat congressual similar a l'any anterior, destaca el fort augment d'assistents", hi afegeix el document.
A més, l'informe municipal també permet conèixer la durada mitjana dels congressos -en concret, 3,8 dies- i saber que, en global, els actes vinculats amb el turisme de reunions van ocupar 136 dies l'Auditori-Palau de Congressos al llarg del 2025.
"Talent, innovació i salut"
La vicealcaldessa de Girona destaca que el turista de reunions és un visitant que els interessa atraure. "És un turisme de talent, que està absolutament connectat amb la qualitat, que aporta valor afegit i amb poder adquisitiu; i això també es tradueix en un retorn econòmic alt per a la ciutat", diu Gemma Geis.
Geis, que també recorda la tasca que fa el Girona Convention Bureau amb el turisme de reunions, explica que entre els esdeveniments que es volen potenciar hi ha els congressos, ponències i jornades vinculades "amb el talent, la innovació i la salut". També, arran del projecte del Campus de Salut, que pivotarà al voltant del nou Hospital Trueta.
A més, la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica també concreta que part d'aquests actes també "deixen llegat" a la ciutat. "Per exemple, si hi ha un congrés de radiòlegs, es munta alguna conferència, xerrada o taller amb un dels metges adreçada a la ciutadania", diu Geis.
"D'aquesta manera, també hi ha retorn del coneixement i l'experiència", precisa. "I això també caracteritza aquest model de congressos de salut i de talent que estem potenciant a la ciutat", conclou la vicealcaldessa de Girona.
