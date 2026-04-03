ENERGIA
El Govern construirà una planta solar al cor del gran cementiri nuclear d'Espanya
La societat pública Enresa activa el procés per aixecar una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic al magatzem de residus radioactius d’El Cabril abans de la seva ampliació per doblar la seva mida.
David Page
El magatzem més gran de residus nuclears d’Espanya es troba enmig de la muntanya de Còrdova. En un lloc recòndit –tots els centres urbans habitats es troben a desenes de quilòmetres– es guarden els residus de mitjana, baixa i molt baixa radioactivitat que es produeixen al país, majoritàriament procedents de centrals nuclears (el 90% del total de rebutjos que rep), i en molta menor mesura d’hospitals, centres d’investigació o indústries.
El Centre d’Emmagatzemament d’El Cabril, gestionat per la societat pública Enresa, es disposa a emprendre una nova vida i a executar una ‘macroampliació’ amb què duplicarà la seva mida, i es prepararà per acollir els milers de tones de residus que generarà el tancament progressiu de totes les centrals nuclears espanyoles. Una clausura esglaonada de totes les plantes que de moment està programada per executar-se entre el 2027 i el 2035, però que pot acabar retrasant-se si les grans elèctriques aconsegueixen l’OK del Govern per anar ampliant la vida dels reactors com pretenen.
Abans d’iniciar els treballs d’aquesta ampliació en potència, la direcció d’Enresa –orgànicament dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica– planeja construir una planta solar d’autoconsum per alimentar les instal·lacions que integren el cementiri nuclear més gran d’Espanya. La societat pública ha llançat un concurs públic a la recerca de companyies especialitzades per aixecar una planta fotovoltaica als terrenys de l’enorme finca en què es troba l’emmagatzemament, amb un pressupost inicial de 2,75 milions d’euros.
Cobrir la meitat del consum de llum actual
La futura planta fotovoltaica tindrà un megawatt (MW) de potència màxima, la producció prevista dels quals hauria de permetre cobrir prop de la meitat del consum actual d’electricitat d’El Cabril (d’uns 3.000 megawatts hora, MWh, a l’any). Un consum que es dispararà amb la futura ampliació de les instal·lacions. «Aquesta situació canviarà amb motiu de la projectada ampliació de capacitat del centre per atendre el volum total esperat acumulat de residus procedents dels futurs desmantellaments de centrals nuclears», recull la documentació oficial d’Enresa. «El projecte preveu la construcció d’una nova plataforma amb 27 cel·les, cosa que inevitablement suposarà un augment de la demanda d’energia elèctrica».
«A l’hora d’enfrontar aquest nou escenari s’ha considerat que geogràficament i climatològicament El Cabril ofereix condicions òptimes per a la instal·lació de tecnologia fotovoltaica perquè el seu entorn es caracteritza per un alt índex d’hores de sol anuals». Enresa justifica el projecte d’impulsar al seu magatzem nuclear l’autoconsum solar per «optimitzar l’eficiència energètica de les seves instal·lacions» i «reduir la dependència del subministrament extern», a més d’una retallada dels costos energètics, que actualment es tradueixen en una factura elèctrica d’aproximadament 600.000 euros cada any. «Disposar d’una planta solar fotovoltaica al centre no només contribuirà significativament a cobrir la demanda més gran d’electricitat amb una energia neta, sinó també a complir els objectius globals d’emissions de CO2».
Un concurs imminent per a l’ampliació
El Cabril es disposa a emprendre una ‘macroampliació’ que permetrà pràcticament duplicar la seva capacitat d’emmagatzemament, construint una nova plataforma per a residus de mitjana i baixa activitat amb 27 noves cel·les(que s’afegiran a les 28 ja existents). L’objectiu és dotar les instal·lacions d ’espai suficient per rebre el nou rebuig que generarà el futur desmantellament de totes les centrals nuclears espanyoles.
Enresa ja està preparant la licitació de les obres d’ampliació, després de rebre l’aprovació definitiva del Govern al projecte. Les inversions previstes ascendeixen a 182 milions d’euros, igualant totes les inversions acumulades al centre en les últimes quatre dècades (183 milions des de 1985). Els plans d’expansió d’El Cabril contemplen una primera fase en què es construiran 12 noves cel·les, que podrien estar ja operatives el 2028, i posteriorment aixecar 15 cel·les addicionals, per a les quals encara no hi ha terminis concrets.
A El Cabril només es guarden els residus de mitjana, baixa i molt baixa radioactivitat que es produeixen a Espanya. Els residus d’alta activitat (fonamentalment el combustible nuclear gastat que s’ha utilitzat per generar electricitat) continuaran dipositats durant dècades a les mateixes instal·lacions de les centrals nuclears, fins a la construcció d’un enorme magatzem geològic profund on es guardaran per sempre, però que encara està per dissenyar i per triar la seva ubicació i que no està previst que entri en funcionament, en principi, fins al 2073.
