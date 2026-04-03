L'or s'enfonsa en plena guerra i firma el seu pitjor mes des de la crisi del 2008
La guerra al Pròxim Orient ha redibuixat el mapa monetari i ha influït en la disminució de l’atractiu de l’or, que es troba lluny dels seus màxims històrics de 5.300 dòlars al gener.
Monique Zamora Vigneault
L’or perd la seva brillantor. El metall daurat, considerat l’actiu refugi clàssic del mercat, ha caigut amb força des dels 5.300 dòlars (4.591 euros) per unça troy fins a poc més dels 4.600 dòlars (3.985 euros) al tancament de març, com a víctima col·lateral de la crisi energètica derivada per la guerra al Pròxim Orient. Mai abans s’havia vist als mercats una caiguda tan pronunciada de les accions, els bons i els actius refugi, ja que els inversors no troben respir davant els sotracs provocats per la guerra.
El gir sobtat al tauler geopolític ha desencadenat un març negre per al metall preciós, el seu pitjor mes des de l’octubre del 2008. Llavors, el temor d’una sequera de liquiditat va arrossegar l’or, mentre el mercat recordava imatges dels empleats de Lehman Brothers sortint amb els efectes personals del banc. Avui el risc és un altre: una inflació persistent, una política monetària restrictiva i una crisi energètica.
I, ¿per què reacciona d’aquesta manera el mercat? Segons Raphael Olszyna-Marzys, economista internacional en la gestora J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management, el rendiment inferior del metall després de l’esclat de la guerra s’explica per diversos factors. «En primer lloc, l’or ha caigut a mesura que els inversors han cobert les seves necessitats de liquiditat en plenes vendes generalitzades d’actius de risc, un comportament que recorda la caiguda de l’or durant la venda massiva global amb la covid el març del 2020», ha apuntat.
Olszyna-Marzys remarca, no obstant, que «el fort comportament positiu de l’or des de començaments de l’any fins a l’inici de la guerra hauria pogut incentivat la presa de beneficis». El metall preciós ara es troba lluny dels 5.300 dòlars (4.764 euros) que va arribar al gener, màxims històrics.
Alguns fons han reduït les seves assignacions al metall preciós. Entre aquests, Sara Niven, gestora de l’Aberdeen Global Balanced Growth Fund, ha passat de tenir una exposició a l’or del 9% el setembre del 2025, al 5% el febrer del 2026. «L’impacte inicial del conflicte ha sigut un enduriment de les condicions financeres i, en conseqüència, creiem que és prematura augmentar la nostra exposició», ha exposat.
Vendes massives en bancs centrals
A aquestes tendències s’hi afegeix rumors que els bancs centrals poguessin estar desprenent-se de les seves reserves del metall preciós. Entre aquestes, Turquia, un gran comprador de l’actiu, que ha gastat 30.000 milions de dòlars (25.986 milions d’euros) per defensar la seva divisa, la lira. Això podria incloure una venda massiva de les seves reserves d’or.
Això podria contagiar els països que agrupen el golf Pèrsic, que es troben en foc creuat de la contesa. «Certs països del Golf podrien vendre part de les seves reserves per finançar despeses de defensa i reconstrucció, tot i que això no s’ha materialitzat de moment», han explicat els gestors de la francesa, Ofi Invest Asset Management. «El 20% del comerç mundial [de l’or] passa per Dubai, un factor que propicia que el consum a la regió tendeix a reduir-se».
La guerra també ha redibuixat el mapa monetari a l’espai d’unes setmanes. L’escenari de tipus d’interès més alts a Europa, amb picades d’ullet a una pujada del preu dels diners per part del Banc Central Europeu (BCE), ha accelerat la caiguda.
La inflació reforça l’atractiu de l’or
No obstant, altres factors estructurals, com el fantasma de l’estagflació – una inflació persistent i difícil de controlar–, podrien impulsar a l’alça el preu d’aquest metall preciós a llarg termini. A més, els nivells de deute públic, que continuen sent elevats, podrien continuar recolzant el preu d’aquest metall preciós a llarg termini. «Aquesta circumstància, combinada amb un risc més gran d’estagflació, converteix la recent caiguda del preu de les matèries primeres en una oportunitat molt atractiva per a l’inversor», han apuntat des d’Ofi Invest Asset Management.
L’escenari es repeteix per als estrategs de J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management, tot i que matisen que la volatilitat seguirà a curt termini. «Continuarem considerant vàlida la nostra tesi fonamental de preus més alts d’or», han explicat.
