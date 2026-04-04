Comprar un habitatge es complica: les hipoteques pugen entre 130 i 260 euros l’any mentre el preu dels pisos creix a Girona
La província de Girona registra un encariment interanual del 13% en els pisos de segona mà, amb un preu mitjà del metre quadrat que supera els 3.000 euros, segons dades de Fotocasa
Miguel Vilaplana
Si la guerra de l’Iran ja fa setmanes que impacta amb força en els combustibles i l’energia, ara també comença a tenir efectes sobre les hipoteques. L’euríbor, com a conseqüència del conflicte bèl·lic, ha tornat a nivells del 2024, fet que propicia increments d’entre 130 i 260 euros anuals en els préstecs que es mouen en els trams més habituals. I el problema afegit és que això està passant en un context en què els preus de l’habitatge no paren de pujar. Una mostra d’això són els pisos de segona mà, que a la província de Girona acumulen un increment interanual del 13%, cosa que situa el preu mitjà del metre quadrat en 3.133 euros, segons dades del portal immobiliari Fotocasa.
Si ens fixem en l’euríbor a dotze mesos, l’indicador més utilitzat a Espanya, ha tancat el març en el 2,565%, tres dècimes per sobre del tancament del febrer. Es tracta del registre més alt des d'octubre del 2024, després d'haver experimentat la pujada mensual més abrupta des d'octubre del 2022 (quan va pujar gairebé quatre dècimes, fins a situar-se al 2,629%).
Així, i prenent com a referència el tram d’hipoteques més habitual, per a una de 150.000 euros a 25 anys amb un interès d’euríbor més un punt, la pujada serà d’uns 130 euros anuals. En el cas d’una hipoteca de 300.000 euros amb les mateixes condicions, l’increment se situarà en 260 euros l’any.
El Banc Central Europeu (BCE), tenint en compte que Europa és un continent especialment sensible a l’encariment de l’energia per la seva forta dependència de les importacions, ha començat a prendre mesures per evitar que la inflació es dispari, motiu pel qual tot sembla indicar que aquesta pujada de l’euríbor no serà, ni de bon tros, l’última.
Una de les províncies més cares
Amb aquest encariment de les hipoteques s’està desencadenant una tempesta perfecta, ja que els preus de l’habitatge no paren de pujar, fet que converteix la compra en una missió gairebé impossible per a aquelles famílies que no compten amb una posició econòmica folgada.
Pel que fa al preu del metre quadrat, Girona és una de les nou províncies que supera la barrera dels 3.000 euros. Per davant de Girona només hi ha les Balears, amb 5.395 euros; Madrid, amb 5.372 euros; Màlaga, amb 4.490 euros; Guipúscoa, amb 4.458 euros; Santa Cruz de Tenerife, amb 3.725 euros; Barcelona, amb 3.666 euros; i Biscaia, amb 3.536 euros.
La directora d’estudis de Fotocasa, María Matos, destaca que aquestes dades demostren que el preu de l’habitatge a Espanya continua immers en una fase clarament alcista. "Ja fa sis mesos consecutius que es registren increments interanuals superiors al 18%, fet que evidencia que la tendència està clarament consolidada".
