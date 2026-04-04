La Unió Europea viatja a la Xina per alertar dels productes d'AliExpress, Temu i Shein
Els funcionaris europeus expressen la seva preocupació pels paquets de plataformes asiàtiques que no paguen aranzels i que sumen 5.800 milions d'euros.
Jaime Mejías
Una missió de nou diplomàtics europeus va viatjar dimarts passat a la Xina per pressionar les autoritats de Pequín per l’augment de productes perillosos procedents de companyies com Shein, Temu o Aliexpress que entren a la Unió Europea. La comitiva, encapçalada per Anna Cavazzini, presidenta de la comissió del Mercat Interior i Protecció del Consumidor de Brussel·les, es va reunir amb autoritats de l’Assemblea Popular de Pequín.
La UE es troba en ple procés de reforma del seu sistema duaner. Actualment, Brussel·les no aplica aranzels sobre tots aquells paquets amb un valor inferior a 150 euros. Aquesta exempció ha provocat un ràpid creixement en el nombre de mercaderies de plataformes asiàtiques que entren al bloc, estimades en 5.800 milions només el 2025, saturant per complet el sistema duaner comunitari, que no està preparat per a tal volum d’arribades.
Dimarts, Eurocambra i estats membres van acordar un nou sistema: des del juliol, Brussel·les imposarà una taxa de 3 euros a tots els paquets entrants a la UE, gestionats per la nova Autoritat Duanera a Lilla (França). A més, les plataformes de venda en línia –principalment Shein, Temu i Aliexpress– començaran a ser considerades com a importadores, i seran responsables del pagament d’aranzels i de la seguretat dels productes. Segons l’acord, les infraccions de la normativa comunitària podrien portar multes d’entre l’1% i el 6% de les seves vendes totals a la UE durant els últims 12 mesos.
Pel que fa a la resposta de la Xina a la visita, Reuters detalla que les autoritats de Pequín han rebut la visita "de bon grat", veient-la com una oportunitat per estabilitzar les relacions bilaterals després d’uns quants mesos de tensions comercials. Per citar alguns exemples: Europa manté de moment els aranzels sobre els vehicles elèctrics xinesos, destacant una tarifa del 17% per a BYD; mentre que la Xina protegeix el seu mercat del porc europeu, amb aranzels entre el 4,9% i el 19,8%, a més dels lactis de la UE, entre el 7,4% i l’11,7%.
La missió europea va plantejar als legisladors a Pequín una àmplia sèrie de preocupacions, destacant entre d’altres la seguretat dels consumidors, les sospites de treballs forçats en la fabricació dels productes de baix cost, la protecció dels menors a internet i l’accés de les empreses europees al mercat xinès, segons va informar l’òrgan parlamentari europeu.
Els funcionaris europeus es reuniran amb Temu, AliExpress i Shein per accelerar les negociacions mentre avança la reforma duanera, amb què Brussel·les pretén reforçar la protecció del consumidor, que previsiblement pagarà més pels paquets que procedeixin de la Xina.
