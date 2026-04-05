La botiga secreta de les 'influencers'
D'aquí surten 'outfits' per a pel·lícules, la 'Vogue' i els Oscars: Mise En Scène ven marques de luxe de segona mà a meitat de preu.
Ana Sánchez
S’entreveuen més marques de luxe de les que podria enumerar de memòria Tamara Falcó. Ara t’ensopegues amb Louis Vuitton i ara amb un Chanel. Tot a meitat de preu, i fins i tot menys. És la botiga secreta de Barcelona que amaguen dissenyadors i influencers. La recomanen amb la boca petita per evitar competència als emprovadors. Un secret a crits, ja: té reels amb més de 100.000 visualitzacions. D’aquí han sortit outfits per a pel·lícules, la Vogue i fins i tot els Oscars. I sense mala ecoconsciència. Aquest luxe és de segona mà.
Mise En Scène (Ciutat de Balaguer, 25, Barcelona). Hi ha roba, bolsos i accessoris de marca fins on arriba la vista. Més de 4.000 tresors per remenar. Alguns no estan ni estrenats. "Peces úniques pre-love", en diuen aquí. "Han sigut estimades", garanteixen. Això significa que et pots emportar a casa uns Jimmy Choo per 200 € (a la web de la marca no baixen de 725 €) o uns Louboutin per 300 (es venen nous per 845 €).
"Podríem escriure un llibre", riuen la Inés i la Micaela. Elles soletes han buidat més de 1.000 armaris de luxe. Són sòcies i cosines: Micaela i Inés Milá. Tenen cognom amb pedigrí: la Inés és la germana petita de la periodista Mercedes Milá. La mateixa capacitat de convicció. El pare de la Micaela –Miguel Milá– també era el pare del disseny modern espanyol. Totes dues saben el que és heretar roba. Són les petites de gairebé mig centenar de cosins. Fa 12 anys que es van ficar en el negoci de la segona mà. Van acabar instal·lant el 2018 aquest oasi de marca a Sant Gervasi. "Ens compra gent de totes les edats, de tots els mons, de tots els països", asseguren. Deixen comprar a terminis.
"Luxe democràtic", en diuen. Fa anys que les marques més exclusives es van sumar a l’economia circular. Són temps de fer patakis per sobre de les nostres possibilitats. Pots trobar samarretes prèmium per 20 euros, sí, tot i que els ulls se te n’aniran al Chanel de 4.500 del taulell.
Aquí es ve a comprar, però també a vendre. La permuta de tota la vida en versió deluxe. Deixes les teves peces de marca en dipòsit i, si es venen, te’n donen un percentatge. ¿Que què aporta el luxe de segona mà? "Tens més bon patró, més bons teixits, et dura més –respon Micaela–. I ho pots tornar a portar per vendre". Hoo autentifiquen tot a través d’una empresa americana.
"Pel mateix preu que uns pantalons de Zara –garanteix la Inés–, jo et dono uns pantalons que et mors de bonics". I se’n va a la rebotiga a remenar. "T’encantarà la 6.961". Aquí totes les proveïdores tenen el seu número. "Això m’ho he quedat jo avui", la Micaela s’assenyala la jaqueta d’Herno que porta posada. "És de la 7.205. Si sabessis qui és...", riu mossegant-se la llengua.
"Podríem escriure un llibre –riuen les cosines Milá–. Però no podem". Mantenen l’anonimat tant de les proveïdores com de les seves clientes. "Hem tingut històries bestials", confessen. Venen actrius, esportistes, molta executiva. Núvies que surten a la Vogue. Alguna els ven roba amb pseudònim.
Un arxiu de moda
"Mai havia vist un lloc així a Barcelona –jura l’Álex–. A Nova York, potser, o a Londres". Álex Pérez Castells és dissenyador de bolsos. Fa tres anys n’era client. Ara és "part indispensable de l’equip", diuen les sòcies. "És un arxiu de moda de diferents èpoques –compara ell–. Hem rebut peces que són prototips que mai han sortit a la venda". Venen molts col·leccionistes de bolsos antics a la caça de Pradas, Guccis i Fendis. Fins i tot estudiants de moda a la recerca d’idees vintage. Inclús ja hi arriben en pelegrinatge turistes japonesos. Fa poc va recomanar la botiga un youtuber del Japó.
Aquest abril que tot just comença aniran una setmana a Madrid. Solen muntar pop-ups cada dos mesos. Del 13 al 17 seran a The Studio by Sally Hambleton, floristeria de luxe. Al maig s’instal·laran a l’Hotel Único.
S’ha convertit en un secret a crits. Sobretot des que la comunity manager és la Gadea, la filla de la Micaela, 23 anys. Peça que publica a Instagram, peça que es ven en segons. Cada vegada venen més online, apunten.
"No em prenguis res". Així es presenten aquí les clientes a peu d’emprovador. Les peces són úniques. Si no t’hi caben, cal amagar una mica la panxa. Et van traient roba amb ull d’estilista, punteria de psicòleg i confiança familiar. "És un oasi", el solen definir les clientes. "Hi ha un munt de coses superdiferents", esbufega la Marta, 24 anys, buscant cinturons. "Ens ho diu molt la gent –diu la Micaela–. Ja no queden botigues multimarca". Té aire de boutique de luxe però el tracte és de botiga de barri. Al final no saps si ets en un emprovador o en un confessionari. "La gent es fa amiga –assenteixen la Inés i la Micaela–. És com un club social. Hi ha molt de networking". Acabaràs abraçant les propietàries amb la mateixa intensitat que si te n’haguessis anat de copes amb elles.
