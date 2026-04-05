La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
L’empresa arriba als 187 milions d’euros i encadena cinc anys de creixement
La gironina Comexi ha tancat el 2025 amb xifres de rècord, tant en facturació com en rendibilitat, en un exercici que la companyia defineix com a especialment rellevant per la coincidència d’aquests resultats amb el relleu generacional a la presidència i també a la direcció general. Segons explica el president de l’empresa, Pau Xifra, la companyia va tancar el 2025 amb una facturació d'uns 187 milions d’euros, un 7% més que l’any anterior, mentre que el resultat abans d’impostos s'han elevat fins als 10,3 milions, amb un creixement del 28%.
Amb aquestes xifres, l'empresa especialitzada en la impressió i conversió d'envàs flexible consolida una trajectòria de cinc anys consecutius de creixement. Xifra atribueix aquests bons resultats, sobretot, a la diversificació geogràfica i a l’increment de les vendes de maquinària de més valor, és a dir, equips més grans i especialitzats. En aquest sentit, destaca especialment el comportament del mercat dels Estats Units, que ja representa més del 20% del negoci de la companyia.
L’empenta als Estats Units arriba després d’anys de feina per guanyar pes en aquest mercat. Comexi hi va obrir fa uns anys un centre tecnològic que actua com a espai de demostracions, servei tècnic, recanvis, formació i suport a la innovació. Segons Xifra, aquesta aposta és ara una de les claus del creixement. La companyia, de fet, exporta entre el 90% i el 95% de les seves vendes, amb Europa i la resta del continent americà com a altres grans àrees de negoci.
Nou model de negoci
Més enllà dels resultats, l’empresa prepara ara un gir en el model de negoci vinculat a la seva aposta per la impressió digital en el sector del packaging. Fins ara, Comexi ha estat centrada principalment en tecnologies com la flexografia, però està desenvolupant una nova solució digital que, segons explica el president, no només suposa incorporar una nova tecnologia, sinó també introduir una manera diferent de relacionar-se amb el client.
La diferència, segons Xifra, és que amb aquest nou sistema Comexi deixaria de ser només un proveïdor de maquinària per passar a oferir una solució completa. Això inclouria la màquina, les tintes, el manteniment i altres serveis associats. En aquest model, el client no necessàriament pagaria per adquirir l’equip, sinó que podria fer-ho per ús. El president de la companyia assegura que aquest enfocament obre noves possibilitats en un mercat que tendeix cada vegada més a les tirades curtes, la personalització i l’augment de referències als lineals dels supermercats.
Ara com ara, aquesta nova solució encara no s’ha llançat comercialment. Comexi l’ha presentat i es troba en una fase de validació industrial, amb la previsió d’entrar al mercat cap a finals d’aquest any o principis del següent, segons explica Xifra.
Aquest pas coincideix amb un altre moviment rellevant de la companyia: la posada en marxa d’una nova nau productiva a la seu de Riudellots de la Selva, amb uns 5.000 metres quadrats, que ja està totalment operativa. La nova instal·lació, destinada exclusivament a producció, permet augmentar en un 40% la capacitat de muntatge. La companyia va anunciar que aquesta ampliació suposava una inversió d'uns 8 milions d'euros. Així, les instal·lacions de la companyia sumen uns 30.000 metres quadrats.
A més de la seu de Riudellots, especialitzada en la impressió i conversió d'envàs flexiblecompta amb una fàbrica a Montenegro (Brasil) i gestiona tres centres tecnològics, situats a Riudellots, Montenegro i Miami (Estats Units), aquest darrer obert el 2023. La companyia també disposa de dues oficines comercials, a Monterrey (Mèxic) i Bangkok (Tailàndia).
El reptes de l'empresa
Comexi, que actualment té uns 600 treballadors, ha anat ampliant plantilla en els últims anys en paral·lel al creixement del negoci. L’empresa, fundada als anys cinquanta, manté la seva aposta per la innovació i la internacionalització com a eixos centrals de desenvolupament. Pau Xifra, tercera generació de la família, és des de fa gairebé un any president de la companyia.
Pel que fa als mercats, els Estats Units són ara la gran aposta de creixement, però la companyia també manté el focus en Europa, en especial en països on ha tingut bones vendes recentment, i en la regió de l’Àsia-Pacífic, que considera estratègica de cara al futur. Al mateix temps, vol conservar la seva fortalesa a Llatinoamèrica.
En aquest escenari, Xifra identifica també alguns riscos. D’una banda, admet que la situació al Pròxim Orient és preocupant per l’impacte que pot tenir sobre l’activitat i sobre l’economia en general. Segons explica, en aquesta regió la companyia havia fet bones vendes, però actualment aquest mercat està "absolutament parat". De l’altra, apunta a la irrupció de la Xina com un dels grans reptes per al conjunt de la indústria, per la pressió que pot exercir sobre els preus i la competència internacional.
Subscriu-te per seguir llegint
