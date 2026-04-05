Salaris
El truc de la nòmina que congela el teu sou encara que pugi el conveni col·lectiu
Darrere de moltes millores voluntàries s’amaga una fórmula que impedeix que les pujades del conveni arribin a la butxaca dels treballadors
Patricia Páramo
Molts treballadors creuen que, si el seu conveni col·lectiu puja cada any, la seva nòmina també hauria d’augmentar automàticament. Tanmateix, no sempre passa així. En molts casos, el salari es manté igual tot i que sobre el paper sí que s’hagin aprovat millores salarials. Això provoca que nombrosos empleats perdin poder adquisitiu sense adonar-se’n, especialment en un context d’inflació i encariment del cost de la vida.
Darrere d’aquesta situació hi ha una fórmula molt present en moltes nòmines: la compensació i absorció. L’advocat laboralista Ignacio de la Calzada la defineix com "l’engany de les nòmines a Espanya i la raó per la qual el teu sou està congelat. És la compensació i absorció. Agafa la teva nòmina i revisa-la". La seva advertència posa el focus en un mecanisme legal que pot impedir que les pujades del conveni es tradueixin en més diners a la butxaca.
Compensació i absorció
Com explica l’advocat, el salari de cada treballador ve marcat pel conveni col·lectiu i per les taules salarials segons la seva categoria professional. Però moltes empreses paguen una quantitat una mica superior a aquest mínim i la reflecteixen a la nòmina com una "millora voluntària compensable i absorbible". Aquí hi ha la clau. "En molts casos les empreses solen pagar una mica més del que marca el conveni. Per això fan una millora del salari que posen com a millora voluntària compensable i absorbible", assenyala.
El problema apareix quan el conveni s’actualitza. Segons De la Calzada, "si el conveni es va actualitzant cada any i va pujant, però tu com que ja estàs cobrant una mica més, aquesta pujada s’absorbirà amb aquesta millora". És a dir, l’empresa descompta l’increment del conveni d’aquesta millora voluntària que ja abonava. El resultat és que el treballador continua cobrant exactament el mateix. "La teva nòmina no puja", resumeix l’advocat.
Per al laboralista, la conseqüència és clara: "Això es tradueix en el fet que el teu sou no pujarà i en la pèrdua de capacitat econòmica i de poder adquisitiu". La seva reflexió és senzilla: cobrar 1.500 euros avui no equival a cobrar aquesta mateixa quantitat d’aquí a un o dos anys, perquè els diners perden valor amb el temps. Per això insisteix que, mentre el salari real no superi clarament el nivell fixat pel conveni, moltes d’aquestes pujades mai no arribaran a notar-se.
Consell
Això sí, l’advocat també adverteix que aquest sistema no sempre es pot aplicar sense més ni més. Depèn del conveni i de com estigui redactada i estructurada la nòmina. De fet, recorda que en alguns casos pot estar mal utilitzat i ser reclamable. Per això recomana revisar bé cada concepte salarial i no donar per fet que l’empresa sempre actua correctament quan absorbeix les pujades pactades.
De cara al futur, Ignacio de la Calzada llança un consell molt concret a qui hagi de negociar una nova feina o una millora salarial. Recomana pactar expressament que les futures pujades del conveni s’apliquin al marge de les millores voluntàries. En cas contrari, alerta, "cada any perdràs diners".
- La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
- Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat
- Una rave aplega unes 100 persones en una finca de les Gavarres
- Aparcar a Salt: una «odissea» per als conductors que busquen lloc cada dia
- El Quart jugarà la final del MIC per segon any seguit i el rival és l’Alabès
- Canvi de perfil dels ocupes de la ronda Ferran Puig de Girona
- Quant cobra un treballador de Bonpreu el 2026? Sou mitjà i funcions