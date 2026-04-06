Els apartaments gironins tanquen una Setmana Santa per sota de les previsions a causa del vent

Les fortes ventades han afectat les reserves d'última hora i han provocat un descens en l'ocupació dels apartaments turístics.

Ambient a la platja en un diumenge de calor a Calella de Palafrugell durant la Semana Santa.

Ambient a la platja en un diumenge de calor a Calella de Palafrugell durant la Semana Santa.

Ambient a la platja en un diumenge de calor a Calella de Palafrugell durant la Semana Santa. / David Aparicio

Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

Girona

Els apartaments turístics gironins tanquen aquest dilluns una Setmana Santa per sota de les previsions que tenien a causa dels episodis de vent que han afectat bona part dels últims deu dies. La presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA), Esther Torrent, explica que la llarga tramuntanada "ha fet que les reserves d'última hora no s'acabés d'activar". Això ha provocat que els establiments tanquin el període festiu amb ocupacions del 65%, uns deu punts per sota de l'habitual. Enguany els visitants s'han repartit entre les destinacions de platja, les d'interior i també les de muntanya, ja que molts han aprofitat per tancar una bona temporada d'esquí. El perfil de turista ha estat sobretot familiar i de proximitat.

Els apartaments gironins tanquen una Setmana Santa per sota de les previsions pel vent

Els apartaments gironins tanquen una Setmana Santa per sota de les previsions pel vent

Rescaten un home ferit després de caure a les roques de la Fosca a Palamós

Rescaten un home ferit després de caure a les roques de la Fosca a Palamós

Moeve Fútbol Zone 1x20: el Barça-Atlético a debat i anàlisi de la jornada 30

Moeve Fútbol Zone 1x20: el Barça-Atlético a debat i anàlisi de la jornada 30

L'atur a les comarques gironines cau un 2,98% al març amb l'inici de la temporada turística

L'atur a les comarques gironines cau un 2,98% al març amb l'inici de la temporada turística

Begur impulsa una promoció d’habitatge protegit en un solar municipal a Esclanyà

Begur impulsa una promoció d’habitatge protegit en un solar municipal a Esclanyà

Ho has de saber: La Seguretat Social permet avançar la jubilació fins a 10 anys en alguns casos i sense retallades a la pensió

Ho has de saber: La Seguretat Social permet avançar la jubilació fins a 10 anys en alguns casos i sense retallades a la pensió

Les adopcions internacionals cauen un 82% a Girona en l’última dècada

Les adopcions internacionals cauen un 82% a Girona en l’última dècada

PP i PSOE afronten dos casos de corrupció claus per al seu futur

PP i PSOE afronten dos casos de corrupció claus per al seu futur
