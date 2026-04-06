Els apartaments gironins tanquen una Setmana Santa per sota de les previsions a causa del vent
Les fortes ventades han afectat les reserves d'última hora i han provocat un descens en l'ocupació dels apartaments turístics.
Els apartaments turístics gironins tanquen aquest dilluns una Setmana Santa per sota de les previsions que tenien a causa dels episodis de vent que han afectat bona part dels últims deu dies. La presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA), Esther Torrent, explica que la llarga tramuntanada "ha fet que les reserves d'última hora no s'acabés d'activar". Això ha provocat que els establiments tanquin el període festiu amb ocupacions del 65%, uns deu punts per sota de l'habitual. Enguany els visitants s'han repartit entre les destinacions de platja, les d'interior i també les de muntanya, ja que molts han aprofitat per tancar una bona temporada d'esquí. El perfil de turista ha estat sobretot familiar i de proximitat.
- Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
- La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
- Carta d'un lector: 'El problema no és que Torrente existeixi, és que no sembla impossible
- Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat
- Una rave aplega unes 100 persones en una finca de les Gavarres
- Míchel Sánchez: 'El primer amb qui parlaré és amb el club perquè m'ho ha donat tot
- Aparcar a Salt: una «odissea» per als conductors que busquen lloc cada dia