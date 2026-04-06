El Gran Jonquera inaugura una nova botiga del Barça

Els clients van poder conèixer la mascota del club i fotografiar-se amb la rèplica de la Champions League.

CAT, la mascota del Barça a la botiga del Gran Jonquera.

Redacció

La Jonquera

La Jonquera va estrenar divendres una botiga oficial del Barça al Centre Comercial Gran Jonquera, la primera de l’Alt Empordà i la segona de la demarcació de Girona. L’obertura de l’establiment va anar acompanyada d’activitats adreçades al públic, entre les quals la visita de CAT, la mascota oficial del club blaugrana, que es va fotografiar amb els assistents. Els visitants també van poder passar per un photocall amb una rèplica de la copa de la Champions League i imatges de jugadors del primer equip.

