El negoci dels animals de companyia factura 5.770 milions a l’any a Espanya
Diversos estudis situen la despesa mitjana de tenir un animal a casa entre 500 i 1.131 euros anuals.
María Jesús Ibáñez
"És, sens dubte, un mercat en auge i amb un client que està disposat a pagar, cosa que el converteix en una oportunitat per a aquells que vulguin emprendre", assenyala Albane Sabatier, cofundadora, juntament amb l’emprenedor Josep Casas, de Food for Joe, una companyia nascuda fa una mica més de quatre anys i que ja factura 8,7 milions d’euros, després de duplicar anualment els ingressos des del dia en què es va fundar. La previsió per al 2026 és que el sector dels animals de companyia registri, en global, un creixement aproximat d’entre un 30% i un 40%.
A aquest sector ja s’hi dediquen avui dia més de 12.300 empreses, comptant les que s’han especialitzat en alimentació, salut i cures, els comerços i altres serveis com guarderies, perruqueries i plataformes de turisme pet friendly.
Les 12.300 empreses vinculades a mascotes van augmentar les vendes un 8,3% el 2025 i van crear 75.000 llocs de treball.
L’anomenada economia dels animals de companyia va registrar l’any passat un creixement del 8,3% respecte al 2024 i va generar uns 75.000 llocs de treball directes, segons un estudi publicat fa uns dies per l’escola de negocis EAE Bussines School. Darrere d’aquest boom hi ha un fet incontestable, diu l’informe: Espanya té una població de més de 30 milions d’animals domèstics, dels quals 9,29 milions són gossos, "cosa que consolida un fenomen econòmic que ja impacta de forma directa en el consum, la planificació financera i l’estil de vida de milions de llars", afirmen els investigadors de l’EAE.
"Cuidar una mascota s’ha convertit en una decisió econòmica amb uns reptes i despeses que els amos dels animals afronten al considerar l’animal de companyia com un més de la família. I, com a tal, aposten per aliments prèmium, cures de veterinaris o joguines i accessoris", afirma Paulo Sartorato, autor de l’estudi i professor de l’àrea de màrqueting, comunicació i vendes de l’escola de negocis del grup Planeta. La despesa de tenir una mascota oscil·la entre els 500 i els 1.000 euros anuals, en funció de l’espècie, de la mida i del grau d’humanització amb què es tracti l’animal. "En molts casos –prossegueix l’informe–, aquests desemborsaments són comparables a la despesa que les llars dediquen a l’oci o a les telecomunicacions".
Hi ha organitzacions que apugen una mica més aquesta despesa. L’OCU, per exemple, calcula que el pressupost familiar destinat a gossos, gats i altres animals de companyia suma una mitjana de 1.131 euros a l’any, "incloent-hi alimentació, cures veterinàries, accessoris i altres serveis". I tot i que en els últims anys hi ha hagut una tendència a l’alça de la despesa destinada a la salut i el benestar dels animals, el cas és que cada vegada s’afegeixen nous elements al cistell de consum per a les mascotes, com per exemple les assegurances i la tecnologia (wearables, apps o collars intel·ligents). "Només el segment d’accessoris i higiene per a animals va superar els 630 milions d’euros el 2024", segons constata l’anàlisi en l’apartat de conclusions.
El menjar és, sens dubte, el principal desemborsament que han d’afrontar els amos. L’àmbit pet food supera els 2.050 milions d’euros de facturació global a Espanya i la tendència va a més, entre altres causes per la premiumització dels aliments per a animals i les dietes naturals. Si fa una dècada el pressupost mensual voltava els 25 euros per animal de companyia, avui se situa entre 40 i 60 euros, "i es pot duplicar quan els amos aposten per opcions personalitzades o gurmet", diu l’investigador de l’EAE.
Oportunitat de negoci
Les empreses no han sigut alienes a l’auge del sector i són moltes les que s’hi han apuntat, tant de nova creació –com la ja esmentada Food for Joe– com algunes de ja existents, que han vist una oportunitat per diversificar la producció. És el cas de la càrnia bonÀrea, que el 2023 va comercialitzar el seu primer pinso (per a gats esterilitzats) i que per a aquest 2026 prepara nous productes per ampliar l’oferta en aquesta categoria, amb la previsió que la facturació d’aquest segment augmenti aquest any entorn d’un 7%. "En consonància amb aquests bons resultats, a finals del 2024, vam anunciar la creació d’una nova línia de negoci enfocada a l’alimentació i el benestar animal, que va iniciar el recorregut amb la inauguració de la primera botiga bonMascota a Sant Joan Despí", a prop de la ciutat de Barcelona, expliquen fonts de l’empresa.
Per seguir amb aquesta expansió, bonÀrea va iniciar el 2025 la construcció d’una nova planta de producció d’aliments per a mascotes en el seu complex agroalimentari d’Épila (Saragossa), que començarà amb la fabricació de 40.000 tones anuals de pinso sec, amb la possibilitat d’afegir-hi una segona línia "per atendre el creixement previst en els pròxims anys". "Actualment, la planta situada a Guissona [Segarra], que opera amb una única línia, ha arribat al límit de la capacitat productiva, fet que ha motivat aquesta nova inversió estratègica", segons assenyalen les mateixes fonts.
"Hi ha hagut un canvi de mentalitat i les mascotes ja formen part del panorama quotidià", prossegueix Albane Sabatier, la impulsora de Food for Joe, una empresa emergent nascuda de la inquietud perquè els animals de companyia tinguin accés a una alimentació sana i saludable, "com la que es prepara a casa". La companyia, que distribueix els seus productes sobretot a través del canal online eminentment mitjançant subscripció, també és present en unes 650 botigues d’Espanya, Portugal, França i Itàlia. "Tenim una planta de producció a Galícia, que treballa amb proveïdors de proximitat, i ara estem invertint-hi per ampliar-la de manera que es puguin arribar a produir 12 tones de producte", explica l’empresària.
La investigació que ha dut a terme l’EAE també identifica un canvi cultural profund pel que fa a la relació amb els animals, especialment entre el segment de la gent més jove. Es materialitza en una disposició més elevada de l’amo per productes més bons, la contractació d’assegurances i plans de salut específics, l’ús de guarderies, residències i serveis especialitzats, i el creixement del turisme que admet animals de companyia.
