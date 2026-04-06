La Setmana Santa impulsa l'ocupació a les comarques gironines
Girona tenia al març més de 367.000 assalariats i autònoms donats d’alta, tancant un primer trimestre històric.
M. Zamora Vigneault
L’inici de la temporada turística i l’efecte de la Setmana Santa han donat una embranzida clara al mercat laboral gironí. Les comarques gironines han tancat el mes de març amb 7.212 afiliats més a la Seguretat Social, fet que eleva el nombre total de treballadors donats d’alta fins als 367.731, un 2% més que al febrer. Es tracta de la millor dada d’afiliació de tota la sèrie històrica. Paral·lelament, l’atur ha baixat un 2,98%, amb 857 persones menys inscrites a les oficines de treball, de manera que Girona es converteix en la demarcació catalana on més recula la desocupació en termes percentuals.
Les dades confirmen que el territori ha viscut un març especialment positiu per a l’ocupació, en bona part gràcies a la reactivació dels serveis vinculats al turisme, l’hostaleria i el comerç. Aquest patró coincideix amb el comportament general de Catalunya, on la proximitat de la Pasqua i l’arrencada de la campanya turística han tornat a actuar com a motor de la contractació, sobretot a les zones més lligades a l’economia de sol i platja.
A Girona, aquesta dinàmica s’ha deixat sentir amb força. Del total de 857 aturats menys, 680 corresponen al sector serveis, que torna a ser el gran protagonista de la recuperació laboral de març. És també el sector amb més pes dins del mercat de treball gironí i el que més ràpidament reacciona amb l’arribada de la temporada alta.
La baixada de l’atur a les comarques gironines no només destaca dins de Catalunya, sinó que també supera amb escreix la mitjana del país. Mentre que al conjunt català la desocupació baixa un 1,15% respecte del mes anterior, a Girona la reducció gairebé arriba al 3%. En termes interanuals, la comparativa també és favorable: aquest març hi ha un 6,22% menys d’aturats que fa un any, més del doble de la reducció registrada al conjunt de Catalunya.
En total, a la demarcació hi ha 27.867 persones a l’atur, de les quals 15.935 són dones i 11.932 són homes. Per sectors, la millora és generalitzada. L’agricultura registra 587 aturats, cinc menys que al febrer; la indústria en té 3.111, amb una reducció de 51 persones; i la construcció baixa en 87 aturats, fins als 2.180. Tot i la millora, els serveis continuen concentrant el volum més alt de desocupats, amb 19.653 persones, encara que és també on més es nota la reactivació.
El bon comportament de l’ocupació també es reflecteix en la contractació. Al març es van signar 23.614 contractes laborals a les comarques gironines, és a dir, 5.477 més que al febrer, amb un increment mensual del 30,2%. En comparació amb el març de l’any passat, també hi ha un augment notable: enguany s’han formalitzat 3.662 contractes més, un 18,35% més que el 2025. Tot i això, els contractes temporals continuen superant els indefinits, amb 12.134 temporals davant de 11.480 indefinits.
El creixement de l’afiliació a Girona és molt superior a la mitjana ctalana, ja que el creixement mensual de l’afiliació al conjunt del país ha estat del 0,84%, menys de la meitat que a la demarcació. A més, la comparació amb l’any passat reforça la tendència: ara hi ha 7.198 afiliats més que al març del 2025.
Aquest comportament encaixa amb el que s’ha vist al conjunt de Catalunya, on el mercat laboral ha recuperat tracció després dels primers mesos de l’any gràcies a la preparació de la Setmana Santa. La contractació vinculada a l’activitat turística ha estat especialment intensa a les zones costaneres, i Girona n’ha estat una de les grans beneficiades. De fet, només Tarragona ha registrat una caiguda de l’atur més alta en termes absoluts, però Girona lidera el descens percentual.
Catalunya, amb 32.000 cotitzants més, va aportar al març el 15% dels nous afiliats de tot Espanya en un un mes marcat per un rècord històric a de treballadros donats d’alta.
Segons les últimes dades proporcionades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), el fort creixement del mercat laboral es va concentrar a les regions costaneres i més turístiques d’Espanya. Catalunya va ser la segiba comunitat autònoma més beneficiada per l’avenç de l’afiliació al març, només per darrere d’Andalusia, que va sumar 50.000 afiliats i va retallar l’atur en 8.836 persones. En el cas d’Andalusia, el sud d’Espanya va representar un 25% dels nous treballadors del mes de març en plena campanya de Setmana Santa.
- Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
- La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
- Els entrenadors coincideixen: “Has de fer això si et vols mantenir saludable amb més de 55 anys"
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
- Carta d'un lector: 'El problema no és que Torrente existeixi, és que no sembla impossible
- Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat
- Una rave aplega unes 100 persones en una finca de les Gavarres
- La UE canvia les normes per als amos de gossos i gats: el nou requisit obligatori que arriba a l'abril