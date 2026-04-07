Comexi estrena nova nau a Riudellots per augmentar un 40% la producció
Aquest moviment coincideix amb un any de rècord en facturació i rendibilitat
La gironina Comexi ha posat en marxa una nova nau productiva a la seva seu de Riudellots de la Selva, amb 5.000 metres quadrats addicionals, que ja està totalment operativa. Aquesta instal·lació, destinada exclusivament a producció, permet augmentar en un 40% la capacitat de muntatge. L’empresa ja havia anunciat el 2024 la voluntat d’ampliar les instal·lacions per la necessitat de creixement, i fa un any va presentar oficialment el projecte. La inversió en aquesta ampliació ha estat d’uns 8 milions d’euros, fet que porta la superfície total de les instal·lacions de Comexi a 30.000 metres quadrats.
A més de la seu de Riudellots, l'empresa especialitzada en la impressió i conversió d'envàs flexible compta amb una fàbrica a Montenegro (Brasil) i gestiona tres centres tecnològics, ubicats a Riudellots, Montenegro i Miami (Estats Units), aquest darrer obert el 2023. La companyia també disposa de dues oficines comercials, a Monterrey (Mèxic) i Bangkok (Tailàndia), que li permeten cobrir els mercats emergents de Centre-amèrica i el Sud-est Asiàtic i reforçar la seva estratègia d’internacionalització.
Rècord en facturació i rendibilitat
Aquest moviment coincideix amb un any de rècord en facturació i rendibilitat per Comexi. Segons el president de l’empresa, Pau Xifra, la companyia va tancar el 2025 amb una facturació d’uns 187 milions d’euros, un 7% més que l’any anterior, i amb un benefici abans d’impostos de 10,3 milions, un 28% superior respecte a l’exercici anterior. Aquestes xifres consoliden cinc anys consecutius de creixement, impulsats per la diversificació geogràfica i les vendes de maquinària de més valor.
Més enllà dels resultats econòmics, Comexi prepara un gir en el model de negoci vinculat a la seva aposta per la impressió digital en el packaging. Amb aquesta nova tecnologia, l’empresa deixa de ser només un proveïdor de maquinària per oferir una solució completa, que inclou màquina, tintes, manteniment i altres serveis, amb la possibilitat que el client pagui per ús en comptes d’adquirir l’equip. Actualment, aquest nou sistema es troba en fase de validació industrial, amb previsió de llançament cap a finals d’aquest any o principis del següent.
Comexi, que actualment compta amb uns 600 treballadors, manté el focus en la internacionalització i la innovació com a eixos centrals de desenvolupament. Els Estats Units són ara la gran aposta de creixement, però la companyia també segueix present a Europa, especialment a països on ha tingut bones vendes recentment, i posa atenció a la regió de l’Àsia-Pacífic, considerada estratègica de cara al futur, mentre conserva la seva fortalesa a Llatinoamèrica.
Entre els reptes que identifica la companyia hi ha la situació al Pròxim Orient, que actualment es troba "absolutament parada" després d’haver-hi fet bones vendes, i la irrupció de la Xina, que podria exercir pressió sobre els preus i la competència global. Malgrat això, Comexi confia en mantenir la seva trajectòria de creixement, combinant innovació, expansió internacional i una infraestructura productiva reforçada.
