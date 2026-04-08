Obre la declaració de la Renda 2025 amb més exempcions a les rendes baixes
Hisenda incorpora un format més senzill de la declaració i augmenta la vigilància de la venda de criptomonedes.
Jaime Mejías
Aquest dimecres comença un dels períodes més importants de l’any en clau tributària: la declaració de la Renda del 2025. La campanya de l’IRPF a Espanya arriba amb novetats i algunes de les principals inclouen un format més senzill, la vigilància de les vendes online en plataformes com Wallapop i a les criptomonedes i noves exempcions a les rendes baixes.
Les últimes xifres de l’IRPF demostren que el gruix de la recaptació d’Hisenda passa per la renda. El 2025, l’Administració Tributària va recaptar 142.466 milions, un 10% més que l’any anterior. Gairebé 30 milions de persones van haver de contribuir a l’impost. El sindicat de tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha) destaca com una de les funcionalitats disponibles la possibilitat de pagar a través de Bizum per segon any consecutiu. El tractament fiscal dels ajuts per la dana no tributarà, i les devolucions als antics mutualistes s’hauran de tenir en compte.
L’AEAT ha simplificat també aquest any la presentació de la declaració, gràcies a una nova eina anomenada Renda Directa. Aquest instrument està pensat per als contribuents amb rendiments poc complexos, com assalariats, pensionistes o perceptors de l’ingrés mínim vital. Es pot accedir a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària, i incorpora una interfície senzilla que evita haver de modificar directament l’esborrany, simplificant el procés.
Els tècnics adverteixen, a més, que aquest any l’Agència Tributària disposarà d’informació detallada sobre determinats actius: criptomonedes, lloguers turístics i vendes de segona mà en plataformes digitals. Quant a aquestes últimes plataformes, com Wallapop o Vinted, entraran al radar de l’Administració si se superen les 30 operacions o els 2.000 euros anuals.
Compra de cotxes elèctrics
Un altre dels canvis afecta l’entorn del nou salari mínim interprofessional, fixat en 16.576 euros anuals per al 2025. Els perceptors d’aquest –o d’un salari inferior a 18.276 euros anuals, mentre no obtinguis altres rendes superiors a 6.500 euros– poden obtenir de tornada les retencions pagades cada mes al cobrar-lo, per la qual cosa acabarien no tributant de cap manera el seu salari.
Una de les claus d’aquesta campanya és, segons Gestha, l’exempció total dels ajuts concedits per danys personals i materials derivats de la dana, així com dels incendis forestals ocorreguts entre el juny i l’agost del 2025, a causa de la seva consideració com a desastres naturals. Quant a la situació dels mutualistes, seguint la jurisprudència del Tribunal Suprem, l’AEAT ha habilitat un formulari de devolució integrat en el mateix sistema de Renda Web, per facilitar les devolucions pertinents.
Addicionalment, des de Gestha han elaborat una llista de qüestions per revisar a l’hora de confirmar l’esborrany de la declaració. Quant a l’eficiència energètica a l’habitatge, es mantenen les deduccions per obres de millora –amb beneficis del 20%, 40% i 60% segons el tipus de reducció de consum o rehabilitació–, tot i que continua sent imprescindible presentar el certificat d’eficiència energètica. Continuant amb les mesures ambientals, l’AEAT ha prorrogat la deducció del 15% per a la compra de cotxes elèctrics endollables, sobre una base màxima de 20.000 euros abans del final del 2025.
Algunes de les prestacions de l’Administració no estan exemptes de tributar. És el cas dels bons joves, tant el cultural com el del lloguer, o el tèrmic. Totes hauran de ser declarades com a guanys patrimonials. En cas que una persona més gran de 65 anys o persona dependent decideixi vendre el seu habitatge habitual, el guany patrimonial adquirit està exempt de tributs.
Una altra de les novetats d’aquesta campanya té molt a veure amb els emprenedors. Hisenda aplica una deducció del 50% sobre totes aquelles inversions en empreses de nova creació, amb una base màxima de 100.000 euros.
