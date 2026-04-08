Comexi dispara les vendes als Estats Units, que ja superen el 20% del negoci
La companyia exporta entre el 90% i el 95% de les vendes i manté els EUA com a gran aposta de futur
Els Estats Units s’han convertit en un dels grans motors de creixement de la gironina Comexi. Segons explica el president de la companyia, Pau Xifra, el mercat nord-americà ja representa més del 20% del negoci de l’empresa, després d’un fort impuls de les vendes durant el 2025. La companyia atribueix aquesta evolució a una estratègia treballada durant anys per reforçar la presència en aquest país, un dels mercats més grans del món en el sector del packaging.
Aquest salt arriba, en part, com a conseqüència de la posada en marxa d’un centre tecnològic als Estats Units fa uns anys, que actua com a espai de demostracions, servei tècnic, recanvis, formació i suport a la innovació. Segons Xifra, aquesta aposta és una de les claus del bon moment que viu la companyia en aquest mercat. Comexi, de fet, exporta entre el 90% i el 95% de les seves vendes, amb Europa i la resta del continent americà com a altres grans àrees de negoci.
El president de l’empresa especialitzada en la impressió i conversió d'envàs flexible assenyala que el creixement als Estats Units no és fruit d’un moviment puntual, sinó del desenvolupament d’una estratègia sostinguda en el temps. Segons explica, Comexi partia d’una posició menys consolidada que altres competidors en aquest mercat, però els darrers anys hi ha intensificat l’activitat amb la voluntat de guanyar-hi pes. En aquest context, la companyia ha aconseguit vendre maquinària de més valor, amb equips més grans i especialitzats, un dels factors que expliquen també els bons resultats globals del 2025.
En paral·lel, Xifra sosté que el context comercial als Estats Units, marcat pels aranzels, no ha tingut fins ara un impacte determinant sobre la companyia. Segons afirma, en alguns dels productes que ofereix Comexi no hi ha gaires alternatives de fabricació al mercat nord-americà, fet que ha permès mantenir l’activitat comercial. També destaca que als Estats Units hi ha clients de més dimensió, en un mercat que considera un dels més grans del món per al sector de l’envàs flexible.
Any de rècord
L’empenta del mercat nord-americà coincideix amb un any de rècord per a la companyia. Comexi va tancar el 2025 amb una facturació d’uns 187 milions d’euros, un 7% més que l’any anterior, mentre que el resultat abans d’impostos es va elevar fins als 10,3 milions, amb un creixement del 28%. Amb aquestes xifres, la firma consolida una trajectòria de cinc anys consecutius de creixement.
Xifra atribueix aquests bons resultats, sobretot, a la diversificació geogràfica i a l’increment de les vendes de maquinària de més valor, és a dir, equips més grans i especialitzats. En aquest escenari, els Estats Units s’han convertit en una peça clau dins l’estratègia internacional de l’empresa, que també manté el focus en Europa i en altres mercats americans.
Més enllà del bon moment comercial, Comexi prepara ara un gir en el model de negoci vinculat a la seva aposta per la impressió digital en el sector del packaging. Fins ara, l’empresa ha estat centrada principalment en la flexografia, però està desenvolupant una nova solució digital que, segons el president, no només suposa incorporar una nova tecnologia, sinó també una manera diferent de relacionar-se amb el client.
La diferència, segons Xifra, és que amb aquest nou sistema Comexi deixaria de ser només un proveïdor de maquinària per passar a oferir una solució completa. Això inclouria la màquina, les tintes, el manteniment i altres serveis associats. En aquest model, el client no necessàriament pagaria per adquirir l’equip, sinó que podria fer-ho per ús. Actualment, aquesta nova solució encara no s’ha llançat comercialment: la companyia l’ha presentat i es troba en una fase de validació industrial, amb la previsió d’entrar al mercat cap a finals d’aquest any o principis del següent.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els entrenadors coincideixen: “Has de fer això si et vols mantenir saludable amb més de 55 anys"
- Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
- Epidèmia d'alopècia entre les adolescents a causa de l'ozempic, les dietes i el 'clean look'
- Busquen una dona de 64 anys desapareguda a l'Estartit des de fa cinc dies
- Illa celebra la Pasqua amb una mona dels germans Roca dedicada a l'habitatge
- La UE canvia les normes per als amos de gossos i gats: el nou requisit obligatori que arriba a l'abril
- De violoncel·lista professional a vendre plantes medicinals en un poble rural de l'Alta Garrotxa
- Els taxistes de Girona denuncien que hi ha persones treballant il·legalment en el sector i volen que l'Ajuntament actuï