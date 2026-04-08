Declaració de la Renda 2025-2026: xifres previstes i principals novetats
L'Agència Tributària preveu recaptar 24.628 milions d'euros en la campanya de la Renda 2025, un 18,4% més que l'any anterior, amb un termini per presentar la declaració ampliat fins al 30 de juny de 2026
Alejandro Navarro
Després del recent inici de la campanya de la Renda 2025 aquest mateix dimecres 8 d'abril, les previsions de l'Agència Tributària ens parlen d'una recaptació total propera als 24.628 milions d'euros. Aquesta xifra suposaria un 18,4% més respecte de l'any anterior.
En el cas contrari, les devolucions previstes disminuirien, en concret, fins a un 3,2% menys en l'import retornat als contribuents. Per això, la xifra total de devolucions cauria fins als 13.271 milions d'euros. En aquest sentit, el termini per retre comptes amb Hisenda s'ampliarà fins al 30 de juny de 2026.
Més de 25.000 milions de declaracions en dos dies
Només en les primeres 48 hores s'estima una quantitat total de 25.251 milions de declaracions, que augmentaria un 2,1% respecte de l'exercici fiscal anterior. La directora general de l'Agència Tributària, Soledad Fernández, ha assegurat que aquest increment es deu a l'impuls en la creació d'ocupació registrat l'any 2025.
Dins d'aquesta xifra, s'estima que només 15.706 milions de declaracions, un 2,8% menys respecte de l'any passat, atorgarien el dret a devolució. Com hem esmentat, aquest import global de les devolucions podria arribar als 13.271 milions d'euros, amb una disminució del 3,2% en comparació amb l'any anterior.
Principals novetats de la Renda 2025-2026
D'altra banda, les autoritats fiscals esmenten que un total de 7.709 milions de declaracions resultarien a pagar per part dels contribuents, un 10,3% més. D'aquesta manera, l'import recaptat** ascendiria fins als 24.628 milions d'euros, cosa que suposaria un 18,4% més d'ingressos per a l'Estat.
Ara bé, si parlem de les previsions pel que fa a l'Impost sobre el Patrimoni, l'Agència Tributària ha assenyalat una possible tendència positiva. En aquest cas, els ingressos totals podrien arribar als 2.473 milions d'euros, amb un augment del 15,4%, amb una quantitat total de 220.797 declaracions, un 2,5% menys respecte de l'any anterior.
Pel que fa a les principals novetats, el nombre de beneficiaris potencials de 'Renda Directa' augmenta. Aquest sistema, plantejat com un mètode de presentació instantània de declaracions de la Renda, ampliaria la seva capacitat per arribar a un nombre més gran d'usuaris. Segons les previsions, s'espera que aquesta xifra augmenti fins als nou milions d'usuaris, és a dir, el doble de capacitat que l'any passat.
Un punt clau per als ciutadans serà l'ampliació dels missatges preventius abans de presentar la declaració de la renda. L'objectiu principal hauria estat evitar possibles errors en la documentació i, amb això, estalviar comprovacions posteriors. A més, s'hi inclouran avisos per no perdre els drets a deduccions fiscals.
Entre les diferents novetats que inclou la declaració fiscal d'aquest any, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2025, s'hi poden incloure també:
- Pujada del tipus màxim de l'estalvi, que afecta les rendes de l'estalvi. Aquest increment no tindria tant d'efecte en la majoria de contribuents, sinó en els ciutadans amb més ingressos financers
- Deducció per a rendes del treball baixes. En aquest cas, la mesura estaria pensada per a treballadors amb ingressos més reduïts, intentant alleujar la càrrega fiscal en rendes baixes i mitjanes-baixes
- Ajustos en el règim de mòduls agraris. Aquest tipus de modificacions solen destinar-se a casos concrets d'èpoques dures per al sector, sigui per pujades de costos o condicions climàtiques adverses
Com i on es pot accedir a l'esborrany de la Renda
En tot cas, Hisenda recorda la importància d'accedir com més aviat millor a l'esborrany de la declaració de la renda, que es pot consultar a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària. Per fer-ho, caldrà acreditar-se mitjançant els sistemes habilitats, sigui certificat digital, Cl@ve o número de referència.
Un cop el contribuent accedeixi al lloc web, podrà revisar les seves dades fiscals, comprovar-ne el resultat i fins i tot presentar la declaració si totes les dades són correctes. A més, també s'ofereix la possibilitat de gestionar l'esborrany des de la plataforma en línia Renda WEB, mitjançant un procés simple i guiat.
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- «La vida ens ensenya unes quantes lliçons que no voldríem, molt doloroses»
- L'Estat subhasta per quarta vegada l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Blanes
- Detingut un agricultor per cultivar nectarines 'il·legals
- Ho has de saber: La Seguretat Social permet avançar la jubilació fins a 10 anys en alguns casos i sense retallades a la pensió
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Un estudi planteja una revolució amb menys carrils i restriccions de trànsit a la carretera Barcelona de Girona
- L’Eixample i Sant Narcís seran els propers barris de Girona en tenir nova zona verda