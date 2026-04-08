La factura del fiasco de Rodalies supera els 186 milions després de l’accident de Gelida
Puente diu que els busos alternatius de Renfe han costat 12 milions fins al març
Cristina Buesa
La factura del fiasco de Rodalies supera els 186 milions d’euros. És la xifra que va facilitar ahir al Senat el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, a poques hores de visitar Catalunya gairebé tres mesos després de l’accident mortal de Gelida. Óscar Puente va respondre així a una pregunta d’ERC, que li va demanar explicacions sobre el cost econòmic de les reparacions que s’han hagut de portar a terme a Catalunya, que fins ara s’havien xifrat en uns 115 milions.
Aquests 186 milions són per tornar la "normalitat" a la xarxa ferroviària, va afegir el ministre. No obstant, Adif ja va encaixar dies enrere que Rodalies no es recuperarà del tot fins al juny, una cosa que des del Govern, en boca de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, retalla a principis de maig. Puente també va detallar en la resposta a la senadora republicana Laura Castel que la majoria del pressupost gastat s’ha dedicat a actuacions en 31 trams fins a mobilitzar un total de 170 milions.
Les actuacions per refer la malmesa xarxa de Rodalies han comportat la realització de prop de 700 inspeccions que han mobilitzat més de 360 efectius. Des de Transports s’ha insistit des de l’inici de la crisi que no s’han estalviat esforços econòmics i de personal per revertir la situació, una cosa que des del Govern també s’ha avalat. Les primeres actuacions es van centrar en un primer moment a reparar talussos i obres de terra pels despreniments recents, accentuats per les pluges d’aquest hivern. Després es va prosseguir amb les revisions en terraplens, ponts i túnels. L’altra partida abundant dedicada a Rodalies després de la crisi de Gelida, va prosseguir el responsable de Transports, s’ha destinat a pagar els plans alternatius de transport, és a dir, els busos que Renfe s’ha vist obligada a contractar per a les persones usuàries que tenien les línies tallades pels treballs d’emergència o per les limitacions temporals de velocitat que impedien prestar el servei de manera habitual. S’han destinat fins a 12 milions fins a finals de març, que en els dies més complicats van comportar la utilització de 150 busos diaris.
3,6 milions a l’AP-7
A aquestes dues quantitats se suma també la xifra de 3,6 milions de la Direcció General de Carreteres per reconstruir l’estructura col·lapsada de l’AP-7, que es va esfondrar sobre la via de l’R4 de Rodalies quan passava el tren, cosa que va provocar la mort del treballador de Renfe. Malgrat que després de l’accident es va dubtar sobre la titularitat de la infraestructura, el ministeri va afrontar els treballs, que van permetre restituir el trànsit per aquest tram de l’autopista el 9 de febrer.
Més enllà de la factura de la crisi ferroviària, prèviament el senador de Junts Eduard Pujol també havia preguntat sobre quan i amb quin mecanisme s’eliminaran les limitacions temporals de velocitat a Rodalies i Regionals. Pujol va assegurar que "més de dos mesos sense trens haurien de donar per a un festival de dimissions" i va criticar al ministre que li interessen més "els maquinistes que els viatgers". Puente va insistir que és "el ministre que més ha invertit en Rodalies: 1.200 milions en dos anys".
El senador de Junts es va queixar que el ministre aplaudís a les xarxes socials la imminent recepció dels nous trens per a Rodalies de Madrid per part de la fàbrica de Stadler a València mentre a Catalunya van amb retard.
Subscriu-te per seguir llegint
