Hisenda preveu ingressar més i retornar menys en la campanya de la renda a Girona
L'Agència Tributària espera recaptar 475 milions d'euros a les comarques gironines, un 13,9% més que l'any passa
La campanya de la declaració de la renda ha arrencat aquest dimecres 8 d’abril amb una previsió a l’alça a les comarques gironines. L’Agència Tributària calcula que ingressarà 475 milions d’euros a la província, una xifra que representa un 13,9% més que en la campanya de l’any passat, quan Hisenda va recaptar 417 milions.
Les devolucions, en canvi, baixaran. Segons les dades de l’Agència Tributària, es preveu retornar 194 milions d’euros als contribuents gironins, és a dir, un 4,7% menys que en l’exercici anterior, quan es van retornar 203 milions.
Amb aquestes xifres sobre la taula, la recaptació neta prevista a les comarques gironines s’enfilarà fins als 281 milions d’euros, cosa que suposa un augment del 31,3% respecte de fa un any.
La campanya també tancarà amb més declaracions presentades. Les previsions apunten que a la delegació de Girona se’n tramitaran 434.735, un 2,3% més que l’any passat. D’aquest total, més de la meitat, 224.810, tindran dret a devolució, un volum que baixa un 1,2% en comparació amb la campanya anterior.
5.386 milions d'euros
En el conjunt de Catalunya, l’Agència Tributària preveu rebre 4.435.258 declaracions, un 2,2% més que en la campanya anterior. D’aquest total, 2.279.597 seran a retornar, un 2,9% menys, mentre que les declaracions positives s’elevaran fins a 1.917.198, un 8,4% més. Pel que fa als imports, Hisenda calcula ingressar 5.386 milions d’euros a Catalunya, un 15,6% més que l’any passat, i retornar-ne 2.087 milions, un 5,4% menys, de manera que el resultat net s’enfilarà fins als 3.299 milions.
La campanya, que ha arrencat aquest dimecres, s'allargarà fins al 30 de juny i arriba amb més deduccions orientades a rendes baixes i joves, però sense "grans novetats". A partir del 6 de maig s'obrirà l'atenció telefònica i des de l'1 de juny s'habilitarà l'atenció presencial a les oficines.
A la web d'Hisenda ja fa dies que hi ha disponible el simulador, que permet saber si la declaració sortirà a pagar o a retornar. En cas que surti a ingressar, es pot sol·licitar el pagament fraccionat en dos terminis sense interessos (el 60% quan es presenta la declaració i el 40% restant a l'octubre).
Els gestors asseguren que enguany la campanya és "continuista en general" respecte de l'any passat i recomanen "no córrer, revisar-ho tot bé" i, si hi ha dubtes, preguntar. Així ho remarca l'economista i gestora del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, Carme Elena, en una entrevista amb l'agència ACN, on recomana estar "alerta" sobretot de les subvencions dels vehicles elèctrics, algunes deduccions que es poden aplicar a Catalunya i els pagaments per Bizum i 'neobancs'.
Qui ha de presentar la declaració de la renda?
Estan obligats a declarar tots els contribuents que hagin rebut ingressos anuals superiors a 22.000 euros d'un únic pagador, o ingressos que superin els 15.876 euros si es tenen dos o més pagadors. En aquest segon cas, és obligat declarar si la suma del segon i posteriors pagadors supera els 1.500 euros.
També han de presentar la declaració els autònoms, independentment de la xifra d'ingressos (o si han tingut pèrdues) i els beneficiaris de l'ingrés mínim vital. En canvi, a diferència de l'any passat, el govern espanyol ha aclarit que no hi estan obligats els aturats -sempre que no superin els llindars mencionats anteriorment-.
Ressalta també que enguany Hisenda ha aclarit que els guanys dels 'influencers' passen a ser considerats rendiments d'activitats econòmiques professionals, independentment de l'activitat en què es donin d'alta.
Deduccions vinculades a l'eficiència energètica i vehicle elèctric
El marc estatal de deduccions es manté "relativament estable". Així, continuen les deduccions vinculades a obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges realitzades fins al 31 de desembre de 2025, amb els mateixos percentatges i límits dels exercicis anteriors. Els gestors tributaris asseguren que és "molt important" tenir els certificats necessaris tant d'abans com de després de la reforma i expliquen que "a vegades" es troben que hi ha contribuents que no es poden acollir a la deducció únicament per qüestions vinculades a la documentació, segons ACN.
També s'ha prorrogat l'ajuda per la compra de vehicles elèctrics -un 15% en la compra amb una deducció de fins a 3.000 euros- o la instal·lació de punts de recàrrega -del 15% amb un topall de 600 euros-. En aquest punt, Elena remarca que és "molt important" estar pendent si s'ha rebut alguna subvenció, perquè en alguns casos les que s'han cobrat durant l'últim exercici, tributen. "Ens podem trobar la sorpresa que un vehicle que vam deduir fa dos anys ara ha de pagar perquè hem cobrat una subvenció", avisa l'economista.
En el tram estatal, els gestors també mencionen el canvi en les rendes de l'estalvi. Així, pel tram superior, de més de 300.000 euros d'ingressos (inclosos dividends, interessos o venda d'accions, entre altres), el tipus passa del 28 al 30%. Es tracta d'una modificació que afecta les rendes més altes.
Deducció a Catalunya per als llogaters menors de 35 anys
Pel que fa a les deduccions autonòmiques, a Catalunya n'hi ha fins a tretze. Destaca que se n'han afegit per al lloguer en els casos de víctimes de violència masclista i per inversió en societats de cooperatives agràries i d'habitatge. A la deducció per naixement o adopció s'hi ha inclòs també l'acolliment familiar i la deducció per viudetat s'ha actualitzat.
Els gestors tributaris assenyalen entre les més rellevants a Catalunya la deducció per als llogaters menors de 35 anys. Així, en cas de ser l'habitatge habitual, es poden deduir el 10% fins a un màxim de 500 euros anuals (1.000 euros en cas de declaració conjunta), sempre que la base imposable total sigui inferior a 30.000 euros anuals. Pels joves, també indiquen que, si tenen dos o més pagadors, es poden acollir a una deducció que "poca gent" aplica i que està al voltant dels 100 euros, segons ACN.
A Catalunya també ressalta que respecte de l'exercici anterior s'ha reduït el tipus aplicat als primers trams amb l'objectiu d'afavorir els contribuents amb rendes més baixes. Els gestors han calculat que suposarà una rebaixa d'uns 70 euros de la part autonòmica en les rendes que tenen una base d'entre 20.000 i 30.000 euros.
Consells dels gestors tributaris
A l'hora de fer la declaració, els gestors tributaris aconsellen, primer de tot, revisar les dades fiscals. Un cop comprovat que són correctes, apunten que cal mirar que tot estigui ben reflectit a l'esborrany i que aquest també tingui les deduccions que pertoquen. Elena insisteix a revisar sobretot les deduccions, perquè "moltes vegades són desconegudes", l'esborrany no les calcula i els contribuents no les acaben aplicant, segons ACN.
Elena recorda que, si una persona està obligada a presentar la declaració i no ho fa, tindrà una sanció. En canvi, si no s'està obligat i la declaració surt a tornar, no hi ha cap mena de penalització. "Per tant, la recomanació sempre és mirar què ens surt. Ens podem endur la sorpresa que no la presentem i surt a tornar", assenyala.
Els gestors també recorden elements que en altres campanyes havien generat "controvèrsia". Així, indiquen que cal declarar els pagaments per Bizum en funció de la naturalesa de l'ingrés (bàsicament, si tenen guanys) i l'ús de comptes en entitats financeres digitals (els 'neobancs'), que si donen rendiments, encara que siguin a l'estranger, s'han de declarar.
També mencionen les plataformes de vendes de segona mà, com Vinted o Wallapop, on es manté que cal declarar si es fan més de 30 operacions, s'ingressen més de 2.000 euros o es tenen guanys.
