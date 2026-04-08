Tesla recupera terreny a Girona i incrementa les vendes un 69% en el primer trimestre
Malgrat la millora a Girona, Tesla va registrar un dels seus pitjors trimestres de vendes a nivell global, incomplint les previsions
Tesla ha recuperat terreny a les comarques gironines en aquest inici d’any. La marca ha matriculat 66 vehicles entre gener i març a la província, cosa que suposa un increment del 69,2% respecte del mateix període de l’any passat, quan n’havia venut 39, segons dades de la patronal Anfac.
El març ha estat especialment determinant en aquest canvi de tendència. Només durant aquest darrer mes, Tesla ha matriculat 40 vehicles a la província de Girona, davant dels 21 del mateix mes de l’any passat, amb un augment del 90,5%.
El repunt arriba després d’un any complicat per a la firma nord-americana. Tesla va tancar el 2025 a la província de Girona amb 217 matriculacions, un 17,80% menys que el 2024. De fet, l’any passat ja s’havia constatat una reculada important en els primers mesos: entre gener i maig, la marca acumulava a Girona una davallada del 32,2% i només 61 unitats venudes. Ara, en canvi, ja n’ha matriculat 66 en només tres mesos, és a dir, més cotxes dels que entre gener i maig del 2025.
La caiguda de les vendes a Girona es va notar especialment en els primers mesos de l'any, com a conseqüència de les polèmiques al voltant del fundador de Tesla, Elon Musk, i la seva vinculació amb el president dels Estats Units, Donald Trump.
Aquest descens a Girona s'emmarcava en una caiguda generalitzada a tot Europa. La marca fundada per Musk va vendre durant el primer quadrimestre del 2025 només 41.677 cotxes a la Unió Europea, un descens del 46,1% respecte al mateix període del 2024.
En volum, Tesla encara es mou lluny de les marques que lideren el mercat gironí aquest inici d’any, amb Toyota al capdavant (390 matriculacions), seguida de Hyundai (328) i Dacia (304). Però sí que destaca pel ritme de creixement. Entre les marques que han superat les 50 vendes a la demarcació durant el primer trimestre, Tesla signa una de les pujades més fortes. Només BYD (117 unitats; +178,6%), Ebro (66; +153,8%) i Omoda (78; +122,9%) registren un augment percentual superior. Per darrere queden firmes com Volkswagen (201; +37,7%), Seat (209; +30,6%), BMW (137; +24,5%) o Renault (232; +24,1%).
Un dels seus pitjors trimestres
El bon inici d'any de la marca al mercat gironí, però, no es trasllada als números globals de la companyia. Tesla Inc. va registrar un dels seus pitjors trimestres de vendes dels últims anys, incomplint les expectatives de Wall Street, mentre el fabricant afronta dificultats per reactivar el seu negoci principal i fer front a un mercat de vehicles elèctrics cada cop més exigent. La companyia va lliurar 358.023 vehicles a tot el món durant el primer trimestre, segons un comunicat publicat dijous. Els analistes preveien de mitjana 372.160 unitats, d’acord amb estimacions recopilades per Bloomberg, una xifra que havia anat disminuint de manera constant en les últimes setmanes. És el segon trimestre consecutiu en què Tesla queda per sota de les projeccions, segons recull l'agència EFE.
Tanmateix, les vendes van aconseguir augmentar un 6,3% respecte d’un any abans, quan el fabricant va aturar la producció del Model Y en plantes d’arreu del món i va afrontar una reacció negativa dels consumidors contra el director executiu, Elon Musk.
Els inversors han estat majoritàriament disposats a passar per alt la tendència de vendes de Tesla, mentre Musk ha reorientat l’estratègia cap a línies de negoci futuristes com la intel·ligència artificial, els vehicles autònoms i la robòtica. Tot i això, el negoci automobilístic tradicional continua sent la principal font de generació d’efectiu per a l’empresa amb seu a Austin, fet que fa crucial que Tesla recuperi impuls fins i tot quan la demanda de vehicles elèctrics als Estats Units perd força.
Obstacles
Els Estats Units —el mercat més gran de Tesla— estan entrant en una nova etapa per a la demanda de vehicles elèctrics després de l’eliminació dels incentius federals que subvencionaven les compres. La caducitat d’aquests beneficis a finals de setembre va distorsionar fortament les vendes durant la segona meitat de l’any passat.
El president Donald Trump ha buscat eliminar el que va qualificar de mandat de vehicles elèctrics, en suprimir crèdits fiscals i afeblir els requisits d’emissions i eficiència de combustible, fet que ha portat molts fabricants a reinvertir en models de gasolina.
A més dels obstacles al mercat nord-americà, Tesla també afronta una competència creixent dels fabricants xinesos de vehicles elèctrics a tot el món i una gamma de models envellida. La companyia està deixant de fabricar els seus dos vehicles més antics, la berlina Model S i el SUV Model X.
Tesla va lliurar un total de 341.893 unitats dels models Model Y i Model 3 durant el primer trimestre, amb aquests dos vehicles concentrant la major part de les vendes i de la producció de la companyia. Els lliuraments de la resta de vehicles elèctrics —Model S, Model X i Cybertruck— van augmentar fins a 16.130 unitats. Els lliuraments van quedar molt per sota de la producció total de Tesla durant el trimestre, que va arribar a 408.386 unitats. Els resultats ofereixen una avançada de l’informe de guanys de Tesla previst per al 22 d’abril.
Subscriu-te per seguir llegint
