Així és el canvi que prepara Comexi per transformar el seu negoci
L’empresa gironina treballa en una nova solució vinculada a la impressió digital
La gironina Comexi, especialitzada en la impressió i la conversió d’envàs flexible, prepara un canvi de fons en el seu model de negoci amb l’objectiu d’anar més enllà de la venda de maquinària. Segons explica el president de la companyia, Pau Xifra, l’empresa treballa en una nova solució vinculada a la impressió digital que no només implica incorporar una nova tecnologia, sinó també una manera diferent de relacionar-se amb els clients.
Fins ara, Comexi ha estat centrada principalment en tecnologies com la flexografia, però ara està desenvolupant una proposta que li ha de permetre passar de ser només un fabricant de màquines a oferir una solució completa. Això inclouria no només l’equip, sinó també les tintes, el manteniment i altres serveis associats. En aquest nou esquema, a més, el client no necessàriament pagaria per adquirir la màquina, sinó que podria fer-ho per ús.
Segons Xifra, aquest model obre noves possibilitats en un mercat que tendeix cada vegada més a les tirades curtes, la personalització i l’augment de referències als lineals dels supermercats. El president de Comexi sosté que aquesta evolució encaixa amb una demanda creixent de solucions més flexibles en el sector del packaging, on el producte final cada vegada necessita més variants i sèries més curtes.
Ara com ara, aquesta nova solució encara no s’ha llançat comercialment. La companyia ja l’ha presentada, però es troba encara en una fase de validació industrial. La previsió de l’empresa és que pugui entrar al mercat cap a finals d’aquest any o principis del següent, segons explica Xifra.
Més de 180 milions d'euros
Aquest nou pas arriba en un moment especialment sòlid per a Comexi. La companyia va tancar el 2025 amb xifres de rècord, tant en facturació com en rendibilitat. Segons el president, l’empresa va assolir una facturació d’uns 187 milions d’euros, un 7% més que l’any anterior, mentre que el resultat abans d’impostos es va elevar fins als 10,3 milions, amb un creixement del 28%.
Amb aquestes xifres, Comexi consolida una trajectòria de cinc anys consecutius de creixement. Xifra atribueix aquests bons resultats, sobretot, a la diversificació geogràfica i a l’increment de les vendes de maquinària de més valor, és a dir, equips més grans i especialitzats. En aquest sentit, destaca especialment el comportament del mercat dels Estats Units, que ja representa més del 20% del negoci de la companyia.
L’empenta als Estats Units arriba després d’anys de feina per guanyar pes en aquest mercat. Comexi hi va obrir fa uns anys un centre tecnològic que actua com a espai de demostracions, servei tècnic, recanvis, formació i suport a la innovació. Segons Xifra, aquesta aposta és ara una de les claus del creixement. La companyia, de fet, exporta entre el 90% i el 95% de les seves vendes, amb Europa i la resta del continent americà com a altres grans àrees de negoci.
Segons el president, ni la incertesa global ni tampoc els aranzels han tingut fins ara un impacte determinant en l’activitat de la companyia. Xifra sosté que, en alguns dels productes que ofereix Comexi, no hi ha gaires alternatives als Estats Units, fet que ha permès mantenir el bon comportament del negoci en aquest mercat.
El desplegament d’aquest nou model de negoci coincideix també amb un altre moviment rellevant de la companyia: la posada en marxa d’una nova nau productiva a la seu de Riudellots de la Selva, amb uns 5.000 metres quadrats, que ja està totalment operativa. La nova instal·lació, destinada exclusivament a producció, permet augmentar en un 40% la capacitat de muntatge. La companyia va anunciar que aquesta ampliació suposava una inversió d’uns 8 milions d’euros.
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- «La vida ens ensenya unes quantes lliçons que no voldríem, molt doloroses»
- L'Estat subhasta per quarta vegada l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Blanes
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Detingut un agricultor per cultivar nectarines 'il·legals
- Ho has de saber: La Seguretat Social permet avançar la jubilació fins a 10 anys en alguns casos i sense retallades a la pensió
- Un estudi planteja una revolució amb menys carrils i restriccions de trànsit a la carretera Barcelona de Girona
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions