Eurofirms Foundation impulsa la formació tecnològica de dones amb discapacitat amb una recaptació de 30.000 euros durant la campanya del 8 de març
El llançament de la nova edició de les formacio ns en ciberseguretat de la Tech Academy reforça el compromís per reduir la bretxa digital.
La iniciativa permet ampliar les formacions tecnològiques per a dones amb discapacitat gràcies a la implicació d’empreses col·laboradores.
Pepa Caballero
Eurofirms Foundation ha tancat la campanya del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, amb una fita significativa en el seu compromís per la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat: la recaptació de 30.000 euros destinats íntegrament a finançar formacions tecnològiques inclusives dirigides a dones amb discapacitat.
Gràcies a la col·laboració de múltiples empreses, -entre elles Noega Systems, Bridgestone i First Shop- que han assumit el finançament de les formacions, s’ha pogut ampliar l’abast del programa i accelerar la creació d’itineraris professionals en un sector amb alta demanda laboral.
Llançament de la nova formació en ciberseguretat
Coincidint amb la setmana del 8 de març, la Fundació ha llançat una nova edició de la formació en ciberseguretat dirigida a dones amb discapacitat, emmarcat dins de la seva Tech Academy, un programa formatiu que impulsa la incorporació de persones amb discapacitat a posicions tecnològiques. Aquest sector, estratègic i en constant creixement, requereix talent especialitzat, i la Tech Academy està dissenyada per facilitar una formació accessible, intensiva i acompanyada, reduint la bretxa digital i millorant l’ocupabilitat en un sector clau.
Propera parada: La Bravíssima
La recaptació per a les formacions continuarà activa fins la celebració de La Bravíssima, l’esdeveniment solidari d’Eurofirms Foundation que reconeix i visibilitza el talent de dones amb discapacitat. Aquesta trobada és un dels principals motors de recolzament per seguir ampliant el nombre de places en futures formacions i reforçar l’impacte social del programa.
Amb aquestes accions, la Fundació reafirma el seu compromís amb la igualtat real, la inclusió laboral i la creació d’oportunitats formatives que permeten a més dones tenir un futur professional, sòlid, autònom i lliure de barreres.
Sobre Eurofirms People First
Eurofirms People First és la primera multinacional espanyola de gestió de talent. Des de 1991 ajudem a les persones a trobar feina i a les empreses a trobar talent, amb una manera de treballar que ens defineix: People First.
La nostra cultura prioritza a les persones i es basa en tres valors que ens acompanyen des de l’inici: respecte, responsabilitat i transparència. Creiem que les relacions de confiança, el benestar i el compromís són la base de qualsevol projecte sostenible, i apliquem aquesta filosofia en tot allò que fem.
Cada dia generem oportunitats laborals per a més de 30.000 persones i col·laborem amb més de 5.000 empreses, busquem sempre el millor encaix entre el talent i la organització. Més enllà de cobrir vacants, acompanyem a les empreses en la creació d’equips aliniats amb la seva cultura i el seu propòsit.
Amb més de 1.700 professionals en 7 països i en una xarxa de 160 oficines, oferim solucions de treball temporal, selecció, outsourcing, headhunting, executive search, formació i desenvolupament de persones. A més, a través d’Eurofirms Foundation, promovem la inclusió laboral de persones amb discapacitat, facilitant més de 9.000 contractacions i contribuint a una societat més justa i inclusiva.
A la vegada, el 2025 Eurofirms ha estat distingida per Forbes com l’única empresa de gestió de talent present al rànquing de les millors empreses per treballar a Espanya.
Eurofirms People First, Claire Joster i Eurofims Foundation són les marques que formem part del grup, reflectint un model de gestió del talent que combina creixement empresarial amb impacte social.
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
- Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona
- Girona s’acosta a un inici d’abril de màniga curta i el dia 9 podria ser de rècord