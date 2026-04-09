IRPF

Declaració de la Renda 2025: fins al 30 de juny per fer aquest tràmit amb Hisenda

L'Agència Tributària estima que les declaracions amb dret a devolució seran menys que l'any passat, però les que surtin a ingressar augmentaran significativament

Declaració de la Renda. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Redacció

La Campanya de la Renda 2025 ha arrencat aquest dimecres, de manera que els contribuents ja poden ajustar comptes amb el fisc i presentar per internet la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l'any 2025 (IRPF), una campanya que s'estendrà fins al 30 de juny de 2026.

Des de l'Agència Tributària preveuen 25.251.000 declaracions, un augment del 2,1% respecte de l'exercici anterior, atribuït a l'impuls en la creació d'ocupació registrada el 2025. Del total de declaracions, s'espera que 15.706.000, un 2,8% menys respecte de l'any passat, donin dret a devolució per un import global estimat de 13.271 milions d'euros, un descens del 3,2% en comparació amb l'exercici anterior.

Per la seva banda, l'Agència Tributària preveu que hi haurà un total de 7.709.000 declaracions que surtin a ingressar, un 10,3% més, per un import de 24.628 milions d'euros, cosa que suposa un augment del 18,4% respecte de l'any passat.

Fins al 30 de juny

Tot i que el terme ingressar podria indicar el contrari, quan la renda surt "a ingressar" implica que el resultat de la declaració és positiu i que el contribuent ha de pagar a Hisenda els impostos que no ha pagat durant l'any fiscal previ. És a dir, toca pagar a Hisenda.

Aquest és un tràmit ineludible i el termini per presentar-lo és el 30 de juny tant per a les declaracions a ingressar com per a les que surten a retornar. Això sí, si el resultat és "a ingressar" i es vol fer amb domiciliació bancària, el termini finalitza una mica abans: el 25 de juny.

En cas de fraccionar el pagament, el primer termini (60% de l'import) s'ha d'ingressar en el moment de presentar la declaració. I el segon termini, el 40% restant, s'ha d'ingressar el 5 de novembre de 2026 com a data límit.

Declaracions presencials i telefòniques

L'atenció telefònica per a la confecció i presentació de declaracions (pla "Li Truquem") i per al pla especial d'assistència en petits municipis començarà el 6 de maig, amb sol·licitud de cita a partir del 29 d'abril, i l'atenció presencial a les oficines s'iniciarà l'1 de juny, amb sol·licitud de cita a partir del 29 de maig. L'atenció personalitzada, per telèfon i a les oficines, continuarà comptant amb el suport de CCAA i ajuntaments.

Per a la sol·licitud de cita telefònica i presencial, el contribuent disposa d'un servei a la Seu electrònica i a l'"app" amb una visualització clara i còmoda per a la selecció del canal d'atenció i l'elecció entre les diferents dates disponibles. El servei inclou, a més, la possibilitat de filtrar oficines per codis postals i informa el contribuent de la primera cita disponible.

