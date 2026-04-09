El mercat de turismes de segona mà a Girona ven 9.037 unitats en el primer trimestre del 2026
Les vendes de vehicles usats a Catalunya van créixer un 2,7% en el primer trimestre del 2026, impulsades per la renovació de flotes de lloguer i l'interès per models més nous
El mercat de turismes de segona mà a Girona ha tancat el primer trimestre del 2026 amb un balanç negatiu, sumant un total de 9.037 unitats venudes, que representa un 4,8% menys que el mateix període del 2025. Aquest resultat ve marcat per una tendència a la baixa que s'ha arrossegat des de principi d'any. Així, les vendes al març han caigut un 1,3% respecte l'any passat, passant de 3.279 a 3.236 unitats, una xifra que se suma a la caiguda experimentada durant el gener i el febrer.
Impuls català i renovació de flotes
Aquesta tendència a Girona s'emmarca en un context català favorable, on el mercat ha crescut un 2,7% en el primer trimestre, assolint les 74.517 unitats. El mes de març ha estat clau a tot el territori amb un increment del 5,3%, impulsat en gran part per les empreses de lloguer de vehicles que han renovat les seves flotes de cara a la campanya de Setmana Santa. Això ha permès injectar al mercat models seminous de menys d'un any, que han vist créixer les seves vendes un 33,3% al març.
El comprador busca vehicles "joves" i eficients
El perfil de la demanda s'està desplaçant cap a vehicles amb poca antiguitat i tecnologies més netes. Segons destaca la patronal Faconauto, "l'impuls d'aquest mercat està en els vehicles de fins a 5 anys... són els més competitius i els que més busca ara el comprador perquè ofereixen un equilibri entre preu ajustat, eficiència i tecnologia". Aquesta aposta per la modernització es reflecteix en l'interès pels models electrificats, que a escala estatal han crescut prop d'un 49% en el cas dels elèctrics purs i més d'un 50% en els híbrids endollables durant el primer trimestre.
Tot i la bona marxa dels models més nous, els vehicles de més de 15 anys encara concentren quatre de cada deu operacions a Catalunya. Per aquest motiu, les patronals GANVAM i Faconauto recorden la importància de la Llei de Mobilitat Sostenible per incentivar la retirada dels cotxes més antics. Segons el sector, prioritzar els models de fins a cinc anys no només ajuda a reduir emissions, sinó que és clau per millorar la seguretat viària i rejovenir l'antiguitat mitjana del parc automobilístic.
