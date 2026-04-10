El Col·legi de Graduats Socials reclama "millorar la coordinació" per evitar nous retards en l’ordre de cotització
L’entitat assegura que la demora complica la gestió de nòmines i obliga a regularitzacions posteriors
El Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida ha denunciat el retard en la publicació de l’ordre de cotització d’aquest 2026 i ha advertit de les conseqüències que això té en la gestió diària de nòmines, cotitzacions i obligacions amb la Seguretat Social. L'entitat reclama "un marc de treball que permeti anticipar-se a aquestes situacions i millorar la coordinació".
L’ordre de cotització és la norma anual que fixa les bases màximes i mínimes i els tipus aplicables al càlcul de les aportacions a la Seguretat Social. La seva aprovació és clau perquè empreses i autònoms puguin ajustar correctament les nòmines.
Segons el Col·legi, la demora s’ha convertit en una situació recurrent en els últims anys. En aquest 2026, l’ordre no s’ha publicat fins al 31 de març, fet que, segons l’entitat, ha obligat a revisar i refer nòmines que ja estaven tancades i entregades.
La degana del Col·legi, Montserrat Cerqueda, afirma que "des del Col·legi es reconeix la dificultat tècnica i els condicionants normatius que afecten la publicació d’aquesta ordre, però no s’accepta que aquesta situació s’hagi tornat recurrent any rere any".
L’entitat sosté que aquest retard obliga els professionals a assumir una càrrega de feina afegida i acaba repercutint també en les empreses i en els treballadors. En el cas de les empreses, els nous càlculs de nòmina poden no coincidir amb els pagaments ja efectuats. Pel que fa als treballadors, això pot implicar que l’import líquid cobrat inicialment sigui superior al que consta en el rebut salarial definitiu, de manera que calgui regularitzar la diferència amb l’empresa.
El delegat del Col·legi a Girona, Joan Crosas, adverteix que "el retard té un impacte directe en el dia a dia dels despatxos professionals de la demarcació, especialment en les petites i mitjanes empreses i en les persones treballadores. Necessitem previsió per gestionar correctament les nòmines i obligacions amb la Seguretat Social".
El Col·legi assenyala que el malestar dins la professió respon al fet que, malgrat el diàleg amb l’administració competent, no s’han adoptat mesures efectives per evitar que aquesta situació es repeteixi. També remarca que aquesta manca de previsió dificulta que la feina es pugui fer amb seguretat jurídica i amb garanties per a empreses i treballadors.
Per això, l’entitat s’ha sumat a la petició del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España per reclamar un marc de treball que permeti anticipar-se a aquests retards i millorar la coordinació administrativa. El col·lectiu demana més previsió en els processos normatius per poder planificar l’activitat professional i reduir una dinàmica que, segons denuncia, es repeteix cada any.
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Sant Pere de Ribes, el refugi d’Aitana Bonmatí: el poble de mar i vinyes on desconnecta la reina del futbol
- Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
- Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona