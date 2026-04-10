Els aeroports europeus alerten de la possible falta de combustible en tres setmanes pel tancament de l'estret d'Ormuz
En una carta a la Comissió Europea avisen que les afectacions poden causar "greus repercussions econòmiques"
Els aeroports europeus han alertat en una carta als comissaris europeus d'Energia, Dan Jørgensen, i de Transport, Apostolos Tzitzikostas, de la possible falta de combustible en tres setmanes si l'estret d'Ormuz continua tancat, tal com ha publicat el Financial Times i ha pogut confirmar l'ACN. La missiva enviada aquest dijous avisa que les afectacions poden causar "greus repercussions econòmiques per a les comunitats afectades i per a Europa en cas d'una escassetat sistèmica de combustible per avions" tot i que habitualment no siguin els aeroports els que gestionen directament el subministrament de combustible. El missatge s'ha enviat a través del Consell Internacional d'Aeroports (ACI) amb seu a Montreal (Canadà) i es va fundar l'any 1991.
L'organisme explica que els aeroports gestionen el 26% de les exportacions europees per valor i que es tracta d'un element "crític d'alt valor mundial per a les cadenes de subministrament". A la carta també es parla de l'increment de viatgers a partir de la pandèmia i com el sector de l'aviació s'ha convertit en un "pilar macroeconòmic" per a Europa.
Si segueix la situació actual, han alertat que una reducció de la connectivitat aèria a causa d'una reducció del combustible aeri es traduiria en un "perjudici per a l'economia europea".
La divisió europea d'ACI es va reunir amb els comissaris aquest dimecres a Brussel·les on va expressar la necessitat, entre altres demandes, d'identificar alternatives per a la importació de petroli i mesures per incrementar la producció a la UE.
Recentment, l'operador dels aeroports espanyols, Aena, assegurava que, a partir de la informació facilitada per empreses de subministrament de combustible, "res indica que hi hagi un problema de subministrament als aeroports espanyols en aquests moments".
A principis d'abril, Volotea va retallar un 0,5% les seves rutes a l'Estat per l'encariment del combustible provocat per la guerra a l'Orient Mitjà. L'aerolínia defensava que eren ajustaments "necessaris" per garantir "estabilitat operativa" mentre duri la guerra.
Companyies com Vueling o Ryanair, però, mantenen la programació "per ara". L’empresa liderada per Michael O’Leary avisa que hi pot haver afectacions del subministrament de fuel per a avions al maig si s'allarguen les hostilitats més enllà del mes d’abril i no es desbloqueja el pas per l’estret d’Ormuz.
EasyJet també va avisar que la situació del combustible dependria de la durada de l'impacte de la guerra, tot i que en el seu cas, ja havien negociat el 70% del consum del querosè previst per a la campanya d'estiu.
