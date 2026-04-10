Els aeroports europeus alerten de la possible falta de combustible en tres setmanes pel tancament de l'estret d'Ormuz

En una carta a la Comissió Europea avisen que les afectacions poden causar "greus repercussions econòmiques"

Començament de la temporada d´estiu al´aeroport de Girona

Començament de la temporada d´estiu al´aeroport de Girona / David Aparicio Fita / DDG

Els aeroports europeus han alertat en una carta als comissaris europeus d'Energia, Dan Jørgensen, i de Transport, Apostolos Tzitzikostas, de la possible falta de combustible en tres setmanes si l'estret d'Ormuz continua tancat, tal com ha publicat el Financial Times i ha pogut confirmar l'ACN. La missiva enviada aquest dijous avisa que les afectacions poden causar "greus repercussions econòmiques per a les comunitats afectades i per a Europa en cas d'una escassetat sistèmica de combustible per avions" tot i que habitualment no siguin els aeroports els que gestionen directament el subministrament de combustible. El missatge s'ha enviat a través del Consell Internacional d'Aeroports (ACI) amb seu a Montreal (Canadà) i es va fundar l'any 1991.

L'organisme explica que els aeroports gestionen el 26% de les exportacions europees per valor i que es tracta d'un element "crític d'alt valor mundial per a les cadenes de subministrament". A la carta també es parla de l'increment de viatgers a partir de la pandèmia i com el sector de l'aviació s'ha convertit en un "pilar macroeconòmic" per a Europa.

Si segueix la situació actual, han alertat que una reducció de la connectivitat aèria a causa d'una reducció del combustible aeri es traduiria en un "perjudici per a l'economia europea".

La divisió europea d'ACI es va reunir amb els comissaris aquest dimecres a Brussel·les on va expressar la necessitat, entre altres demandes, d'identificar alternatives per a la importació de petroli i mesures per incrementar la producció a la UE.

Recentment, l'operador dels aeroports espanyols, Aena, assegurava que, a partir de la informació facilitada per empreses de subministrament de combustible, "res indica que hi hagi un problema de subministrament als aeroports espanyols en aquests moments".

A principis d'abril, Volotea va retallar un 0,5% les seves rutes a l'Estat per l'encariment del combustible provocat per la guerra a l'Orient Mitjà. L'aerolínia defensava que eren ajustaments "necessaris" per garantir "estabilitat operativa" mentre duri la guerra.

Companyies com Vueling o Ryanair, però, mantenen la programació "per ara". L’empresa liderada per Michael O’Leary avisa que hi pot haver afectacions del subministrament de fuel per a avions al maig si s'allarguen les hostilitats més enllà del mes d’abril i no es desbloqueja el pas per l’estret d’Ormuz.

EasyJet també va avisar que la situació del combustible dependria de la durada de l'impacte de la guerra, tot i que en el seu cas, ja havien negociat el 70% del consum del querosè previst per a la campanya d'estiu.

Els Bombers animen a donar sang al centre de Girona

Les imatges de la doncació de sang al Mercadal

El Bisbal celebra la fita mirant de reüll una carambola

Els treballadors amb salari mínim podran deduir fins a 339,56 euros a la Renda de 2025

Metges de Catalunya demana reunir-se amb Salut per analitzar la situació dels MIR després de la mort de dos residents

Sanitat avança en la integració dels òptics a l'Atenció Primària per "reduir derivacions innecessàries i escurçar temps"

David Pagès i Cassú reuneix gairebé un miler de cites per «no conformar-nos amb l'anar fent»

Els 15 minuts més crítics de la missió Artemis: així serà la reentrada de la càpsula amb els astronautes a l'atmosfera terrestre

