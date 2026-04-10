Els constructors gironins alerten que l'encariment de l'energia apujará els costos fins a un 10%
La patronal gironina avisa que l’alça de l’energia i els carburants mantindrà la pressió sobre els preus i reclama ajudes urgents i revisió de contractes d’obra
La Unió d’Empresaris de la Construcció (UEC) de Girona estima que la nova escalada de costos de l’energia i els carburants encarirà l'activitat constructora entre un 8% i un 10%, un increment que tindrà una repercussió directa en el preu final de l’habitatge. Aquesta situació, vinculada a la inestabilitat al Golf Pèrsic, afecta directament un sector on la dependència del petroli supera el 40%, especialment en activitats de transport i moviments de terres. Davant d'aquest escenari, la patronal reclama mesures urgents com la rectificació de les ajudes del Govern espanyol per incloure les empreses d'excavacions i una revisió efectiva dels preus en els contractes d’obra, tant públics com privats.
L'impacte de la treva a l'Iran: una caiguda de preus amb data de caducitat
Tot i que l'anunci inicial d'un alto el foc de dues setmanes va donar un respir immediat als mercats, la treva no s'està respectant i la situació torna a ser crítica. Iran ha tornat a tancar l'estret d'Ormuz com a represàlia pels atacs israelians al Líban. D'aquesta manera, malgrat que la situació semblava més favorable amb una previsió de baixada de preus, el bloqueig d'aquest pas clau manté la incertesa en nivells màxims. El sector de la construcció adverteix que aquesta volatilitat extrema "dificulta la planificació econòmica dels projectes" i en posa en risc la viabilitat si no s'apliquen mecanismes urgents de compensació per l'impacte energètic.
Gairebé 3000 euros per metre quadrat
A la ciutat de Girona, el valor mitjà de l'obra nova s'ha enfilat fins als 2.728 euros per metre quadrat, cosa que representa un increment anual del 8,5%. Amb aquestes xifres, la capital gironina es consolida com la segona ciutat més cara de Catalunya per comprar habitatge nou, només per darrere de Barcelona. Aquest encariment, però, no es tradueix en majors beneficis per al teixit empresarial local. El president de la Unió d’Empresaris de la Construcció (UEC) de Girona, Esteve Freixas, denuncia que moltes petites i mitjanes empreses treballen amb marges mínims i estan "quasi perdent diners" per uns costos que han pujat un 32% des del 2020.
La construcció al marge
El sector ha expressat la seva profunda preocupació pel fet que les mesures d'ajuda aprovades pel Govern espanyol han exclòs, a la pràctica, bona part de l'activitat constructora. Els empresaris posen el focus especialment en les companyies de moviments de terres i excavacions, que són les més colpejades per l'encariment del combustible derivat de la tensió internacional al Golf Pèrsic. Davant d'aquest greuge, el sector exigeix una rectificació urgent per ser inclòs dins els mecanismes d'ajut vinculats als carburants, evitant així que l'alça de costos acabi comprometent la viabilitat econòmica de molts projectes.
Paral·lelament, el sector reclama una revisió de preus efectiva en els contractes d'obra, tant públics com privats, que inclogui l'impacte energètic per garantir la viabilitat econòmica dels projectes i evitar-ne la paràlisi.
