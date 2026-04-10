Els microcrèdits impulsen l'autoocupació en ple rècord històric de treballadors autònoms
L'emprenedoria és un motor econòmic, però requereix valentia, resiliència per gestionar el fracàs i els recursos econòmics suficients per poder començar
La capitalització de l'atur, els ajuts que ofereixen familiars i amics o els microcrèdits facilitats per entitats com MicroBank permeten obtenir el capital necessari per arrencar
Jordi Grífol
Espanya va tancar el 2025 amb 3,43 milions d'autònoms, més que mai. Tot i les dificultats i les incerteses que genera començar un projecte de zero, cada vegada són més els espanyols que decideixen emprendre i autoocupar-se. És el cas d'Ana Campos i la seva parella, que després d'anys de llargues i intenses jornades de treball en una ambulància, van decidir fer un canvi a la seva vida i arriscar-se a obrir la seva pròpia cafeteria a peu de platja a Calafell. La mateixa empenta emprenedora va portar la Sara Escobar, treballadora social amb un màster en recursos humans, a crear juntament amb la seva mare Melnatur, un negoci de distribució de mels i productes naturals i sostenibles a la Comunitat Valenciana.
“L'emprenedoria és un motor econòmic”, defensa David Urbano, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que explica que els factors que fan que les persones creïn empreses depèn de les regles del joc, és a dir, “factors formals i informals”. "Els formals són les regles que estan per escrit: el cost de crear una empresa, els ajuts i els organismes de suport a l'emprenedor, els procediments, etc. I els informals són la cultura, l'actitud, els valors. Crear una empresa és progrés, és anar a la recerca de la llibertat: pensar en alguna cosa, ser creatiu i convertir una idea en un producte o servei", afegeix, subratllant la importància de l’impacte social.
Per convertir la seva idea en una realitat, tant l'Ana com la Sara, van rebre el suport financer de MicroBank, el banc social de CaixaBank que aquest 2025 ha finançat més de 30.500 iniciatives emprenedores, amb 662,4 milions d'euros destinats a la creació i consolidació de negocis, un 19% més que l'any anterior.
Camí a mitjà i llarg termini
"No havíem emprès mai i té moltes dificultats, perquè has d'aprendre moltes coses noves, assumir molta responsabilitat i dedicar-hi moltes hores. Alhora, però, és molt gratificant veure com el projecte creix i els clients gaudeixen de l'espai que has creat", resumeix Campos, el negoci del qual, el cafè brunch l'Epígraf Cafè, ja ha complert tres anys. Per poder-lo finançar, tant ella com la seva parella van capitalitzar l'atur i van rebre assessorament al servei públic d'ocupació de l'Ajuntament del Vendrell. Allí els van ajudar a elaborar el pla d'empresa i els van informar sobre els microcrèdits per a autònoms.
Emprendre amb èxit requereix "resiliència per gestionar la discontinuïtat, el fracàs, i no abandonar", defensa Urbano, que creu que emprendre és una professió que, com totes, s'aprèn amb la pràctica. A més de coneixements, un bon pla d'empresa i finançament per crear un bon projecte és fonamental "la motivació, l'interès i el suport de familiars i amics". També “fer-se una autoanàlisi”, és a dir, preguntar-se a un mateix si s'està preparat per crear una empresa.
Perseverar i adaptar-se
Els casos d'èxit, els negocis que perduren en el temps, comparteixen el fet que “neixen de la valentia de persones que decideixen transformar la situació personal en una oportunitat”, assegura Cristina González Viu, directora general de MicroBank. "Comparteixen perseverança i capacitat d’adaptació i són projectes que entenen l’emprenedoria com un camí a mitjà i llarg termini", afegeix.
Melnatur neix des de la idea del consum conscient i del suport als petits apicultors i artesans, apropant els seus productes a negocis locals. Donat el seu creixement, aquest any s'han constituït com a cooperativa i es plantegen arribar a més zones d'Espanya.
"Vam veure que hi havia una demanda de productes de qualitat, de tota la vida, procedent d'agricultura sostenible. Jo emprenc d'acord amb la manera com veig el món, la sostenibilitat i el consum conscient és una manera de poder enriquir l'entorn en què vivim, i si no canviem la nostra manera de consumir no tenim mel ni abelles ni res...", defensa Escobar.
Crear una empresa és progrés, és anar a buscar la llibertat: pensar en alguna cosa, ser creatiu i convertir una idea en un producte o servei
Pla de negoci sòlid, propòsit i arrelament
Per accedir a un microcrèdit de MicroBank, el més important és que es presenti "un pla de negoci sòlid, amb capacitat de generar ingressos de manera sostenible i amb el compromís personal de l'emprenedor amb el projecte", explica González Viu, que destaca la plataforma MicroBank Academy, una eina d'acompanyament gratuïta i clau per millorar les competències dels emprenedors. Els projectes amb èxit "són projectes amb propòsit, arrelats al territori i que generen impacte social. En definitiva, són un exemple d'inclusió financera, autonomia i visió de futur".
"Una bona idea també ha de ser realista", secunda González Viu. "Per anosaltres és clau el paper que hi juguen les entitats col·laboradores en el suport per a l'elaboració del pla d'empresa i l'informe de viabilitat del projecte. El seu acompanyament a tots aquests emprenedors en cada etapa del procés i des de l'inici fan possible la conversió de les idees en negocis viables, augmentant de manera significativa les probabilitats d'èxit", afegeix.
Restauració, transport i bellesa
L'import mitjà dels microcrèdits de MicroBank es va situar el 2025 en 21.713 euros. El 33% dels crèdits sol·licitats van ser per començar un negoci i el 67% per a l'ampliació o consolidació del negoci, cosa que va contribuir a crear 30.170 llocs de treball. La restauració, el transport, la bellesa, la construcció i els tallers van ser els cinc sectors més finançats, amb més de 98 milions d'euros i 4.538 operacions destinats al sector restauració. Pel que fa al perfil dels emprenedors, l'edat mitjana es troba en els 44 anys; el 69% són hòmes i el 31% dones.
MicroBank va finançar més de 30.500 iniciatives emprenedores el 2025, amb 662,4 milions d'euros destinats a la creació i la consolidació de negocis, un 19% més que l'any anterior
Les dones emprenedores, apunten des del banc, destaquen "pel seu alt nivell de preparació, la seva responsabilitat en la gestió i més sensibilitat en projectes socials". Aquest 2025, es van concedir 7.423 microcrèdits per a emprenedoria femenina, amb una inversió de 145,8 milions d'euros, cosa que representa un increment del 13,3% respecte al 2024, sent el sector bellesa el que compta amb més emprenedores.
"Teníem dubtes, veníem d'un sector completament diferent, però mirant enrere tornaríem a fer-ho sens dubte", assegura Campos. "Tens la possibilitat de desenvolupar les teves idees i crear un espai que reflecteixi la teva manera d'entendre el negoci i l'atenció als clients", conclou.
