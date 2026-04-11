Aquesta és la quota hipotecària mitjana que paguen els gironins cada mes
Girona registra una hipoteca mitjana de 173.700 euros, una de les més altes de l’Estat, segons Tinsa
A la província de Girona es paga una de les quotes hipotecàries mensuals més altes de l’Estat. Segons l’informe de la taxadora Tinsa corresponent al primer trimestre de l’any, la quota mitjana se situa en 881 euros al mes, una xifra que només superen les Balears, Madrid, Màlaga, Barcelona i Guipúscoa. El registre gironí queda clarament per sobre de la mitjana espanyola, fixada en 797 euros, i molt a prop de la catalana, que s’enfila fins als 894.
Aquest esforç mensual s’explica, en bona part, per l’import dels préstecs hipotecaris. A la demarcació de Girona, la hipoteca mitjana és de 173.700 euros, també entre les més elevades d’Espanya. Només la superen, de nou, les Balears, Madrid, Màlaga, Barcelona i Guipúscoa. La xifra és superior a la mitjana estatal, situada en 164.729 euros, tot i que encara queda per sota de la catalana, que arriba als 184.752.
Aquest pes del finançament no s’entén sense l’evolució del mercat immobiliari. Segons el mateix informe, el preu de l’habitatge continua a l’alça a les comarques gironines. A la ciutat de Girona, l’habitatge ha assolit un valor mitjà de 2.449 euros per metre quadrat, un 3,9% més que al tancament del quart trimestre del 2025 i un 12,2% més que fa un any. Al conjunt de la província, el preu mitjà s’ha situat en 2.069 euros per metre quadrat, amb una pujada trimestral de l’1,7% i un increment interanual del 12,6%.
Això manté Girona com la segona demarcació catalana més cara, només per darrere de Barcelona, amb 2.772 euros per metre quadrat, i per davant de Tarragona (1.766 euros/m²) i Lleida (1.238 euros/m²). La mateixa jerarquia es repeteix entre capitals: Girona, amb 2.449 euros/m², només queda per sota de Barcelona (4.417 euros/m²) i se situa per davant de Tarragona (1.779 euros/m²) i Lleida (1.366 euros/m²).
L’informe també posa xifres a la dificultat creixent d’accedir a un habitatge. Tinsa calcula que a la província de Girona una llar mitjana hauria de destinar el 35% de la renda disponible al pagament del primer any d’una hipoteca que financés el 80% del valor d’un habitatge tipus. És just el llindar que l’estudi considera raonable. A Girona capital, aquest esforç s’enfila fins al 37,9%, de manera que ja queda per sobre d’aquest nivell.
