Els estrangers compren un de cada quatre pisos a Girona
La província se situa entre les zones de l’Estat amb més pes de la demanda internacional d’habitatge
La compra d’habitatges per part d’estrangers continua tenint un pes important dins mercat immobiliari gironí. Durant el 2025, els compradors forans van protagonitzar el 25% de les compravendes tancades a la província, fet que situa Girona entre els territoris de l’Estat on la demanda internacional té més força. Dit d’una altra manera: un de cada quatre pisos que es venen a Girona el compra un estranger.
La dada, recollida per part del portal immobiliari Idealista de l’anuari estadístic del Col·legi de Registradors, confirma que Girona manté un perfil molt singular dins del mercat residencial espanyol. Només quatre províncies presenten un pes més alt de compradors estrangers: Alacant (43,29%), Màlaga (32,80%), Santa Cruz de Tenerife (30,04%) i Balears (29,86%). Per darrere de Girona queden Las Palmas (21,72%) i Múrcia (21,42%).
Així, la demanda internacional es concentra sobretot en territoris costaners, amb un fort atractiu turístic i residencial, i Girona forma part de ple d’aquest grup capdavanter. La seva quota del 25% se situa molt per sobre de la mitjana espanyola, que el 2025 va quedar en el 13,8%, i també supera altres províncies catalanes com Tarragona (15,86%) i Barcelona (14,21%).
Gairebé 100.000 habitatges
En el conjunt de l’Estat, els estrangers van comprar prop de 97.500 habitatges l’any passat, un nou màxim de la sèrie històrica. Tot i això, el seu pes relatiu dins del mercat es va reduir lleugerament respecte del 2024 i també del màxim del 2023, quan van arribar a acaparar gairebé el 15% de les operacions. Els registradors atribueixen aquest descens percentual al fet que el nombre total de compravendes ha crescut amb força, de manera que, tot i l’augment en termes absoluts, la quota dels compradors internacionals s’ha moderat.
Això no treu, però, que la demanda estrangera continuï sent un dels grans motors del mercat. El mateix anuari subratlla que aquest volum de compres "consolida la demanda estrangera com un factor especialment rellevant".
Per darrere de les xifres també hi ha una geografia molt definida. Els registradors destaquen que cada nacionalitat tendeix a concentrar les seves compres en determinades comunitats autònomes. En el cas de Catalunya, els francesos encapçalen el nombre d’operacions entre els compradors estrangers, un factor que encaixa amb el pes específic que té Girona dins del mercat català per proximitat, connexions i atractiu residencial, especialment a la Costa Brava.
En termes absoluts, els britànics continuen sent els principals compradors estrangers a Espanya, amb 7.665 operacions i el 7,97% del total de compres fetes per forans. Al darrere hi figuren els alemanys (6.273 operacions), els neerlandesos (6.071), els marroquins (5.524), els romanesos (5.042) i els francesos (4.918).
L’informe també apunta que els compradors estrangers acostumen a adquirir immobles de menor superfície que els compradors espanyols, en bona part perquè moltes d’aquestes operacions corresponen a segones residències.
