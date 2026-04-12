Automòbils
La 4a Expocasió de la Bisbal «compleix les expectatives» i ven prop de 50 cotxes per dia
Tot i un primer trimestre fluix en el mercat d’ocasió, la incertesa de la guerra i el canvi de data que ha patit la fira, enguany s’han comprat fins un 45% dels 300 vehicles exposats en els tres dies de celebració
Durant tres dies la Bisbal d’Empordà ha emplenat el passeig Marimon Asprer amb vehicles d’ocasió, quilòmetre 0, furgonetes industrials i cotxes familiars, consolidant-se un any més com a fira de referència en el sector automobilístic. Enguany la fira d'Expocasió es caracteritzava per un detall: un canvi de dates que ho podia canviar tot. «L’any passat es va fer al juny, feia una calor insuportable, així que vam decidir canviar-la i, tot i les pors, les expectatives han estat més que complides», ha explicat Albert Alsina, director de la fira. La raó és que, encara que senten que l’afluència potser si s’ha vist afectada, les compres s’han superat, «ha estat una sorpresa», afegia.
Una altra de les pors, diuen des de l’organització, ha estat un primer trimestre dur per al mercat d’ocasió. «Amb aquesta Expocasió esperàvem sortir d’aquesta fase, i així ha estat», asseguren. Tant és així que la fira ha aconseguit vendre d’entre el 43% i el 45% dels 300 cotxes que han estat exposats. Això representen d’entre 130 i 135 cotxes en total. «Divendres i durant el dia d'ahir vam veure marxar 50 cotxes cada dia, avui ha estat més fluix, tot i que hi havia més gent, però, en general, estem molt contents», ha explicat Alsina.
«És clar que també, la incertesa per la guerra ens ha portat a dubtar de com de bé aniria la fira», ha dit el director del gran expositor de vehicles. Tot i això, que la venda i exposició de cotxes elèctrics es trobi a l’alça, «la gent continua buscant molts cotxes híbrids, encara que el gasoil vagi apujant, moltes persones encara s’hi fien més», ha prosseguit.
D’aquesta manera, la Bisbal s’ha convertit amb un tret de sortida de l’Expocasió d’aquest 2026 d’èxit, la primera d’altres que es troben al caure, com la de Fornells o Blanes. En aquest sentit, Alsina assegura que, tot i que l’objectiu de compravenda marcat sigui similar en totes, «esperem que la de Fornells sigui l’epicentre d’aquest sector a les comarques gironines».
