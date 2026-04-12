Girona presenta més de 30.500 declaracions de la renda fins al tercer dia de campanya, un 17% més que l'any passat
A Catalunya, s'han presentat 355.046 declaracions en tres dies, un 14,20% més que l'any anterior, i l'Estat retornarà 256,39 milions d'euros als contribuents
La demarcació de Girona ha començat la campanya de la Renda 2025 amb un creixement significatiu en tots els indicadors respecte a l'any anterior. S'han presentat un total de 30.505 declaracions, cosa que representa un augment del 17,43% en comparació amb el mateix període de 2024.
D'aquest volum total, s'han registrat 24.110 sol·licituds de devolució (un 17,61% més), que suposen un import global de 21.535 milions d'euros per retornar als contribuents gironins. Pel que fa a les devolucions ja materialitzades, l'Agència Tributària n'ha pagat 1.721, dada que reflecteix un increment del 29,01% en el nombre de pagaments. Aquestes operacions han suposat el desemborsament d’un milió d'euros, xifra que presenta una variació a l'alça del 33,30% respecte als diners abonats en les mateixes dates de l'exercici anterior.
A nivell català, la tendència segueix la mateixa línia de creixement. En només tres dies de campanya, s'han presentat 355.046 declaracions, un increment del 14,20% en comparació amb l'exercici anterior. La gran majoria d’aquestes declaracions, 278.905, són sol·licituds de devolució, el que suposarà un retorn de 256,39 milions d’euros per part de l'Estat als contribuents de Catalunya. Aquest import creix un 11,11% respecte l'exercici anterior.
La suma de presentacions de Catalunya se situa significativament per sobre de la mitjana del total nacional de l'Estat, que creix a un ritme del 8,07%, amb un total de 2.213.035 declaracions enviades fins al 10 d'abril. En el conjunt d'Espanya, ja s'han registrat 1.917.699 sol·licituds de devolució (+7,26%), per un valor total de 1.655,8 milions d'euros. El termini per retre comptes amb Hisenda s'ampliarà fins al 30 de juny de 2026.
