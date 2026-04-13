El Baix Empordà, la Selva i l'Alt Empordà lideren l'augment d'ocupació a les comarques gironines
Catalunya va sumar més de 76.000 afiliats a la Seguretat Social respecte al març del 2025, amb un augment del 2,1%, segons dades provisionals de l'Idescat
Les comarques gironines mantenen la dinàmica positiva i tanquen aquest mes de març amb més treballadors que de l'any passat. El Baix Empordà, la Selva i l’Alt Empordà han estat les úniques de la demarcació que registren un augment superior a la mitjana catalana, amb augments del 4,6% en els dos primers casos i del 3,6% en el cas de l'Alt Empordà. Amb un menor creixement es van situar el Gironès, amb un augment del 2,0%, seguit de la Cerdanya (+1,8%), la Garrotxa (+1,5%), el Pla de l’Estany (+1,2%) i el Ripollès (+0,4%).
Catalunya ha guanyat 76.870 treballadors afiliats a la Seguretat Social respecte al març del 2025, el que representa un ascens del 2,1%. Aquesta pujada situa el volum total d'afiliats en més de 3 milions i mig de persones, segons resultats provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L'evolució ha estat positiva a gairebé tot el país, amb la sola excepció del Priorat, on la xifra es va mantenir pràcticament igual amb una lleugera caiguda del -0,1%. Els increments més destacats a escala nacional es van registrar al Tarragonès (5,8%), el Baix Camp (4,5%) i el Baix Penedès (4,2%).
Creixement al 82% dels municipis
Pel que fa a l'àmbit municipa, el nombre d’afiliats va augmentar o es va mantenir estable al 82% dels municipis catalans (778 localitats). L’Idescat ressalta que tots els municipis de més de 50.000 habitants van registrar increments interanuals. Aquest grup l'encapçalen Reus (3,9%), Tarragona (3,5%) i Vilanova i la Geltrú (3,0%). Els segueixen Viladecans i Lleida amb un augment del 3,1%. En el cas concret de la ciutat de Girona, el nombre d'afiliats va créixer un 2% en un any.
L’augment de l’ocupació al març va ser molt equilibrat per sexes, amb un creixement del 2,2% en les dones i un 2,0% en els homes. Per grups d’edat, els increments més forts es van donar entre els majors de 55 anys (+5,0%) i els menors de 30 anys (+4,8%).
Finalment, l'evolució per sectors continua marcada per la nova Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE-2025). Amb aquesta nova estructura,el sector dels serveis continua sent el motor principal amb 76.210 noves afiliacions (+2,5%). La indústria va créixer un 1,4% i l’agricultura un 0,4%. En canvi, la construcció va ser l'únic sector que va perdre treballadors, amb una caiguda de l'1,8% (4.110 afiliacions menys) a tot Catalunya.
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- El palamosí Tomàs Brull: de pescador a xef privat de La Cala Navega
- El TSJC tomba el recurs de Palamós per cobrar als veïns el cost de les obres de la Fosca
- Els emblemàtics cavallets de la plaça del Mercat es jubilen
- Can Pau: un petit negoci que planta cara des de fa 50 anys
- Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària