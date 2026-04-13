Girona registra 232 noves societats mercantils al febrer i consolida el dinamisme empresarial
Durant el segon mes del 2026 es van dissoldre 63 societats mercantils a la província
La província de Girona ha tancat el febrer del 2026 amb la constitució de 232 noves societats mercantils, una xifra que consolida el dinamisme empresarial del territori i el manté, per segon mes consecutiu, per sobre del llindar de les 200 empreses de nova creació. Les xifres actuals suposen un increment molt notable respecte al febrer de l'any passat, quan se'n van crear 137, i també se situen per sobre dels registres del 2024, quan la xifra va ser de 203.
Els 232 nous negocis converteixen aquest febrer en el millor registre per a un segon mes de l'any de tota la sèrie històrica de l'INE, que s'inicia el 2008. A diferència del que va passar al gener, quan les xifres del 2008 i el 2016 encara eren superiors a la d'aquest 2026, aquest mes de febrer se situa al capdavant de la sèrie disponible, superant els anteriors màxims de 216 societats el 2016 i de 164 el 2008.
En paral·lel, el febrer també es va tancar amb 63 societats dissoltes a la demarcació de Girona. Aquesta xifra és superior a la del mateix mes del 2025, quan se’n van dissoldre 49, i també a la del 2024, quan n'hi va haver 53. De fet, es tracta del volum de dissolucions més alt en un mes de febrer des de l'any 2022, quan se'n van registrar 79.
Tot i aquest augment en les dissolucions, el balanç entre empreses creades (232) i empreses dissoltes (63) continua sent àmpliament positiu, amb un saldo de 169 societats, una xifra que millora significativament els resultats obtinguts al gener.
Pel que fa al tipus d’empreses creades, les dades de febrer reflecteixen que la totalitat de les 232 noves societats constituïdes a la província de Girona van ser societats limitades (SL). Aquestes empreses van concentrar un volum total de 3,07 milions d’euros de capital subscrit.
Aquesta xifra de capital representa un descens respecte al mes de gener, quan es van subscriure 7,41 milions d’euros, malgrat que el nombre d'empreses creades ha estat superior al febrer.
El dinamisme empresarial amb què ha començat el 2026 dona continuïtat a la bona tendència de l'any passat, quan es van posar en marxa 2.099 noves empreses a la demarcació. Aquesta xifra va suposar un increment del 6,3% respecte al 2024 i el volum més elevat des del 2007. També destaca la solidesa dels nous projectes, amb un capital mitjà de 64.494 euros, un 29% més que l'any anterior i un dels més alts de la sèrie de l'INE iniciada el 2008
