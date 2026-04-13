El grup Vall Companys expandeix a Girona el seu negoci digital
L'empresa MOD, vinculada al grup agroalimentari, crea el seu hub tecnològic a Girona amb la integració de la gironina Codiara
El grup Vall Companys amplia la seva activitat en l’àmbit digital amb la integració de la gironina Codiara dins de MOD - Makers of Digital, la firma vinculada al grup agroalimentari especialitzada en tecnologia, dades, intel·ligència artificial i màrqueting digital. L’operació suposa, en la pràctica, que MOD estableixi a Girona un nou hub tecnològic i reforci així la seva presència al territori.
La integració converteix Girona en el tercer pol d’activitat de MOD, després de Lleida i Barcelona. Amb aquest moviment, l'empresa assegura que vol "guanyar proximitat amb el teixit empresarial gironí i ampliar la seva capacitat per desenvolupar projectes de digitalització".
L’operació preserva l’estructura de la firma gironina. L’equip de Codiara continuarà treballant des de les seves instal·lacions a Fornells de la Selva, des d’on es lideraran projectes de desenvolupament digital i innovació tecnològica a la demarcació. Al capdavant s’hi mantindrà Nauel Gómez, fundador de la companyia, que continuarà dirigint l’activitat i el desenvolupament del nou hub dins del projecte de MOD.
Projectes de major escala
Codiara ha desenvolupat en els darrers anys una trajectòria vinculada a la creació de plataformes digitals, projectes tecnològics a mida i iniciatives d’innovació per a empreses gironines. Pe la seva banda, MOD està especialixada en projectes dades, intel·ligència artificial, tecnologia i màrqueting digital. La suma, segons defensa la companyia, ha de permetre abordar projectes de més envergadura i amb un enfocament "més transversal".
En aquest recorregut previ, MOD ha treballat en iniciatives de transformació digital amb empreses i institucions com Deleito, Força Lleida, la Mitja Marató de Lleida, Movitec, Voltes, Atlas o Ownat. Codiara, per la seva banda, ha desenvolupat projectes per a firmes del territori com Bassols Energia, TAX o Escubedo.
MOD està vinculada al Grup Vall Companys, un dels principals grups agroalimentaris europeus. La companyia, fundada a Lleida el 1956 i amb gran presència a altres zones de Catalunya com Osona, va facturar el 2024 més de 4.000 milions d'euros. El grup Vall Companys està format per més de 40 empreses.
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- El palamosí Tomàs Brull: de pescador a xef privat de La Cala Navega
- El TSJC tomba el recurs de Palamós per cobrar als veïns el cost de les obres de la Fosca
- Els emblemàtics cavallets de la plaça del Mercat es jubilen
- Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària
- Pastora torna a 'muntar follón' després de més d'una dècada amb l'inici de la gira dels 25 anys a l'Strenes de Girona