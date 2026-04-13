Óscar Puente, Ministre de Transports i Mobilitat Sostenible:"Alstom deu una explicació pel retard en l’entrega de trens de Rodalies"
El responsable del Govern concedeix a EL PERIÓDICO l’única entrevista en la seva primera visita a Barcelona després de l’accident de Gelida i assegura que "arreglaran" el servei ferroviari
Una de les raons per les quals s’ha justificat l’absència d’Óscar Puente a Catalunya malgrat la crisi de Rodalies ha sigut per la necessitat de gestionar l’accident d’Adamuz del 18 de gener.
"No es pot analitzar cada dada com si fos un partit de futbol", diu el ministre
Cristina Buesa
Arriba amb les sabates brutes de trepitjar les obres de l’estació de la Sagrera, de la qual diu que és el projecte que més l’ha impactat des que és ministre de Transports i Mobilitat Sostenible. A Óscar Puente se li ha retret que hagi tardat gairebé tres mesos a viatjar a Catalunya després de l’accident de Gelida, que ha sumit Rodalies en la pitjor crisi de la seva història. Sempre vehement, es defensa i dona compte de què s’està fent per normalitzar el servei ferroviari, què passa amb els nous trens i els primers passos de l’empresa mixta.
S’ha reunit amb el president Illa i després ha fet dues visites més. ¿Quina situació ha trobat?
He vist un president molt en forma, optimista i alegre. Comencem a veure la llum a Rodalies i això jo crec que també l’influeix. Després he tingut una reunió amb tot l’equip de Rodalies, he pogut veure el que s’està fent i sona bé. Després he estat a la Sagrera, que és sens dubte l’obra més important d’infraestructures que està fent el ministeri a tot Espanya i realment he quedat impactat. I després he anat al centre de control d’Adif, on m’han donat tota mena d’explicacions.
¿Què li demana el Govern?
Fonamentalment, reclama que treballem a coordinar-nos, a estar molt a sobre de Rodalies i a anar millorant la infraestructura, recuperant el que com a conseqüència de la borrasca Harry va quedar danyat i avançant amb les obres planificades perquè Rodalies funcioni cada vegada millor i sigui una xarxa més fiable.
¿Quan es recuperarà l’anhelada normalitat? Territori parla del maig però Adif del juny.
Ara mateix estem en el 95% de trens en circulació respecte a la situació prèvia a Gelida. Ens queda molt poc, un mes i mig. Hem posat l’horitzó al juny, no tot de cop, s’anirà recuperant progressivament. Arribarem amb un nombre de trens idèntic al que hi havia abans de la borrasca, però amb nivells de fiabilitat i seguretat millors perquè s’han fet més de 700 inspeccions, que van ser les que van establir les limitacions temporals de velocitat. Entre el maig i el juny farem el pas de reprendre la situació prèvia. A partir d’allà hi ha obres en marxa que milloraran el servei. Això s’ha de notar al llarg d’aquest any i en el primer semestre del pròxim.
¿Ha fallat el manteniment?
Jo parlaria de tres factors: el disseny de la xarxa, que és fràgil perquè és en trinxera; una falta de manteniment combinada amb cinc anys de sequera en què els talussos pateixen menys; i un episodi meteorològic molt extrem. Tot això ha portat a una situació de danys en una xarxa que és immensa. Probablement no s’ha cuidat tant en el passat i això combinat amb aquests elements ha conduït a aquesta situació d’ara. Cal dir que s’han hagut de talar més de 17.000 arbres que estaven caient a les vies.
¿Qui assumirà el cost econòmic de la crisi?
El ministeri. Quan la setmana passada vaig parlar dels 186 milions en contractes d’emergència em referia a tots els necessaris per aconseguir reposar la infraestructura al seu estat previ, més altres actuacions urgents. També els plans alternatius de transport, els autobusos.
¿I els peatges? ¿A qui li tocarà pagar l’aixecament de les barreres de la C-32?
No ho hem parlat encara amb la Generalitat, però no hi haurà cap mena de problema si cal resoldre aquesta situació.
¿Ha millorat la coordinació?
S’està imprimint una coordinació sobre tots els elements que gestionen la xarxa ferroviària: Adif, Renfe i la nova empresa mixta de Rodalies. També hi ha el secretari d’Estat més dies a Barcelona que a Madrid, tot i que la gent em pregunta per què no he vingut jo. José Antonio Santano dedica una part molt important del seu temps només a Rodalies. Això es tradueix en decisions quotidianes que influeixen en la millora del servei. Estem en una fase inicial, amb un nou referent que serà Òscar Playà, que comença a agafar les regnes del funcionament del servei, el seu nomenament és qüestió de dies.
¿Quan veurà canvis en el servei la gent?
Aquesta coordinació donarà bons resultats, la gent ho notarà. Ara tenim 200 limitacions de velocitat derivades de la borrasca, però en el nucli on es mou gran part dels passatgers estem amb índexs de puntualitat superiors al 80%. No estem satisfets, però veiem els primers passos.
¿Com es recupera la confiança de l’usuari?
El sistema ferroviari té en la confiança la base essencial de cara a aconseguir captar viatgers. Si la confiança baixa... És veritat que hem de recuperar-la i l’única manera és amb fets. Jo no demano que ningú em cregui, només que escoltin i fiscalitzin. Si el que diem es correspon amb el que va passant, anirem recuperant la confiança. Sé que apel·lar a la paciència i la comprensió és el mínim procedent.
¿Quin paper jugarà l’empresa mixta participada per Renfe i la Generalitat?
La societat ajudarà a la millora de Rodalies però no és la panacea, és una eina més. El problema de Rodalies és disseny i obsolescència, manteniment i governança, i hi ajudarà la nova societat.
¿La crisi de Gelida ha alentit els processos per a la constitució de l’empresa?
El que ha passat ha sigut una catarsi per a Rodalies però que no ha afectat el traspàs ni tampoc a la nova empresa.
¿Com va el traspàs de l’R1?
No hem concretat encara dates. L’acord hi és i treballarem per materialitzar-lo. L’important és millorar el servei.
Els nous trens d’Alstom que haurien d’estar ja en servei acumulen retards. ¿Què ha passat amb l’entrega?
Acumulen un retard d’un calibre inassumible: es van comprar en els primers compassos del Govern i farem vuit anys. La panòplia d’incidències i de vicissituds que han patit aquests trens en la seva fabricació van des d’uns bogis motors col·locats on no haurien d’estar fins a un altre incident en què gairebé es crema un tren sencer. Crec que el fabricant deu una explicació a la societat catalana. Vam triar Alstom perquè fabrica a Catalunya per als trens que havien de venir a Rodalies. Jo ho sento, però una explicació per la seva part seria digna d’agrair.
¿Quan arribaran?
Ens asseguren que presentaran la documentació per a l’homologació a l’Agència Espanyola de Seguretat Ferroviària aquest abril i es tardarà quatre mesos més: després de l’estiu començaria la formació de maquinistes. L’objectiu seria posar-los en funcionament a principis de l’any que ve, si tot va bé, podríem tenir 17 trens en marxa. El retard és una barbaritat. Si haguessin complert, estarien per 70 entregats dels 111 trens del contracte.
¿Hi haurà penalitzacions a Alstom per l’incompliment?
Les penalitzacions hi són. Nosaltres mirarem d’aplicar el contracte, però això no accelerarà l’arribada dels trens. El que és fonamental és que arribin, perquè el material actual té en molts casos més de 35 anys.
L’aeroport de Barcelona-el Prat ja està redactant el pla director per a l’ampliació. ¿En quin punt està?
Ens trobem en una etapa de definició clara del projecte de millora i ampliació. La novetat és que ara anem tots de la mà i s’està treballant a bon ritme.
¿Creu vostè que la Comissió Europea els acabarà donant el vistiplau ambiental de cara a poder portar a terme l’ampliació de l’aeroport?
Creiem que s’han complert els requeriments i estem convençuts que la resposta serà positiva.
ERC demana canvis que hi hagi en la governança aeroportuària, ¿els ho concediran?
Tenim un sistema molt sòlid que funciona en xarxa. Estem oberts a poder millorar la coordinació amb els territoris, però sense trencar aquest model. Així les coses, a Catalunya treballem en fórmules que reforcin tota aquesta coordinació.
¿Vol enviar vostè un últim missatge als soferts usuaris dels trens a Catalunya?
Arreglarem Rodalies, que no en tinguin cap mena de dubte. Estem posant tota la carn a la graella. Sé que demanar paciència no és una cosa fàcil, però ho tirarem endavant. S’anirà veient com anem millorant de mica en mica. Arribaran els nous trens i el servei serà molt millor que fins ara, però encara estem sortint d’una situació molt difícil.
S’acaba de conèixer un nou informe de la Guàrdia Civil sobre l’accident d’Adamuz que parla d’una ruptura de la via.
No és cap novetat. Hitachi té unes dades de les quals no disposen en temps real, és a dir, que la ruptura no és perceptible. El dia abans es produeix una baixada de tensió al carril que porta un corrent d’uns quants volts. Però el sistema no està dissenyat per avisar de caigudes així.
¿Quan avisa?
El sistema indica que, o bé hi ha un tren sobre la via, o que hi ha una ruptura al carril que impedeix el pas del corrent, però no per només 0,45 volts. Aquesta baixada indica que és possible que el procés s’iniciés el dia abans, una ruptura prou petita perquè el corrent continués passant. Van circular un munt de trens després, i fins al descarrilament cap va percebre absolutament res. El pas dels trens probablement empitjora la via fins que passa el tren que descarrila.
¿Està cansat de tant informe?
Estic molt cansat i crec que s’està donant un exemple a la ciutadania que és pèssim, perquè una investigació d’aquesta transcendència mereix una miqueta més de tranquil·litat i rigor, de donar temps, no es pot analitzar cada foli de cada dada de cada informe, com si això fos un partit de futbol. No es pot radiar cada detall d’una investigació i provar d’extreure’n conclusions. El carril afectat no ha anat al laboratori encara, i encara no ens han dit per què s’ha trencat, i potser ens trobem amb alguna sorpresa i ja s’està partint de premisses totalment especulatives.
¿Ha sigut el moment més dur com a ministre?
Sí, així és. Estic en una fase de certa ressaca personal, perquè en els primers dies tens l’adrenalina al màxim, estàs abocat a entendre què ha passat, a mirar de proporcionar tota la informació, estàs també en una batalla política en la qual de sobte l’oposició prova de llançar-te els morts a sobre, cosa que és una aberració. Ara és quan notes personalment el desgast, perquè acumules el dolor compartit amb les víctimes.
Està lliurant una croada contra les mentides sobre l’accident.
Quan es publiquen coses que no tenen un suport real, em produeix un cert descoratjament, sembla que no importi que parlem de 46 morts. Ja hi ha molt territori per a la notícia falsa, la frivolitat i la desinformació, en aquest tema mirem d’escoltar i contrastar més.
¿Fins que el carril no vagi al laboratori no hi haurà certeses?
Aquesta és una prova que és clau, perquè el laboratori dirà què ha passat, què és el que s’ha trencat, com i per què. Està en poder d’un jutjat que ha de decidir quan i on l’envia, això està fora de les meves competències i, per tant, això és una investigació judicial, tenim en marxa les nostres pròpies indagacions.
I hi ha també la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris, la CIAF.
Sí, però la CIAF està treballant amb supervisió judicial. Han demanat que s’enviï al laboratori, però no s’ha fet encara. També ha demanat les gravacions del 112, però el jutjat acaba de decidir que no són interessants per a la investigació. Jo estic una mica sorprès, però ara jo no soc el responsable de la investigació.
