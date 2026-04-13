Projecten un centre tecnològic sobre la metal·lúrgica a Campdevànol
Oriol Lázaro, alcalde de Campdevànol, destaca que el projecte permetrà dotar el territori d'una oferta cultural més àmplia i formar tècnics per al sector de la metal·lúrgia.
Un nou projecte europeu pretén valoritzar el patrimoni vinculat a l'explotació històrica del ferro i la forja artesana, a més de potenciar la formació en aquests oficis. Aquest compta amb el Parc Natural de l'Alt Pirineu com a soci i es finança, en un 65% del total, amb fons Interreg Poctefa. La idea és obrir un centre tecnològic sobre la metal·lúrgica a Campdevànol, al Ripollès, i una escola de forja a Arles, a la Catalunya del Nord. Aquest dilluns s'ha celebrat a l'Espai Ermengol de la Seu d'Urgell la primera reunió del programa, anomenat Pyrfer + i que s'executarà fins a l'any 2028. En aquesta trobada han participat representants d'ajuntaments situats a banda i banda de la serralada pirinenca i que tenen algun vincle amb aquesta activitat.
El director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Marc Garriga, ha explicat que el projecte permet ampliar l'oferta formativa relacionada amb l'ofici de forjador i participar en trobades com la que té lloc en el marc de la Fira del Ferro Pirinenc de la Vall Ferrera, que es duu a terme cada estiu a Alins (Pallars Sobirà). Tot plegat, tenint en compte que aquesta activitat s'està perdent i es vol frenar aquesta tendència, sobretot a les zones rurals.
Garriga també veu el programa com una oportunitat per divulgar el patrimoni d'explotació de ferro a la zona del bosc de Virós, d'època romano-visigòtica i on es troben les primeres fargues de Catalunya. De fet, el Pallars és una de les grans zones històriques de producció de ferro al Pirineu, juntament amb el Ripollès, Andorra i la Catalunya del Nord. Precisament, antigament el material que arribava a Catalunya era procedent d'aquesta darrera zona i va ser després del Tractat dels Pirineus quan es va potenciar la mineria al vessant sud de la serralada.
Per la seva banda, l'alcalde de Campdevànol, Oriol Lázaro, ha destacat que el desenvolupament d'aquesta activitat va fer créixer les valls de la zona. "La història que tenim al Pirineu és una història de ferro", ha afirmat. En aquest sentit, ha dit que el projecte també permetrà dotar d'una oferta cultural més àmplia al territori, a més d'oferir formació per abastir a la indústria de tècnics que puguin aportar valor i talent al sector de la metal·lúrgica.
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- El palamosí Tomàs Brull: de pescador a xef privat de La Cala Navega
- El TSJC tomba el recurs de Palamós per cobrar als veïns el cost de les obres de la Fosca
- Els emblemàtics cavallets de la plaça del Mercat es jubilen
- Can Pau: un petit negoci que planta cara des de fa 50 anys
- Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària