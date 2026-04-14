Tragèdia d’Adamuz
Adif qüestiona l’informe de l’UCO sobre la via: "No és un mètode fiable"
El president apunta que la caiguda de tensió és compatible amb "ruptures inicials o fissures"
Gabriel Santamarina
El president d’Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, posa el focus en el fet com l’últim informe de la Unió Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil apunta a una ruptura del carril 22 hores abans de l’accident d’Adamuz que va causar la mort de 46 persones. El primer directiu de l’administrador ferroviari creu que la caiguda de corrent detectada pel circuit de via és compatible amb "ruptures inicials o parcials o fissures", però no justifica que efectivament es produís, ja que la comesa d’aquesta eina és detectar la posició de combois, no auditar la infraestructura.
Marco de la Peña va insistir en nombroses ocasions després de les novetats en les investigacions que el paper principal del circuit de via, element que va tenir una baixada de tensió gairebé un dia abans de l’accident i que la Guàrdia Civil atribueix a una ruptura al carril, és detectar la presència d’un tren, no fractures en carrils, tasca que va qualificar com a "accessòria". "El sistema que va detectar una lleugera caiguda en el corrent elèctric gairebé un dia abans només és fiable per detectar on són els trens, no per detectar anomalies a les vies", va matisar.
El president d’Adif va assenyalar que l’única manera de detectar-les és a través d’inspeccions regulars de les vies mitjançant auscultacions. Sobre quin va ser el motiu de la caiguda de tensió, Marco de la Peña va apuntar que es pot deure a moltes causes, des d’humitat al terreny o una pedra en el sistema, per exemple, tot i que va reconèixer que també són compatibles ruptures parcials o fissures. Adif va traslladar que el fabricant del sistema de manteniment, Hitachi, havia informat de paraula a l’administrador ferroviari que el document elaborat per l’UCO "no recull el sentir de la seva declaració".
El directiu va defensar que l’informe de la Guàrdia Civil ha fet "que la veritat aflori" i que queda demostrat que no hi ha hagut una falta de manteniment ni monitoratge de la infraestructura. "Hem fet les auscultacions perceptives i en alguns casos més de les que havíem de fer. No hem modificat cap part, ni hem ocultat cap prova, malgrat que hem estat sota la lupa acusats d’haver comès un delicte i de no estar col·laborant amb l’Administració", va dir.
Luis Pedro Marco de la Peña va lloar l’informe de l’UCO, especialment la seva concreció i per haver-se portat a terme en tan poc temps, però va denunciar que fa interpretacions "incorrectes". També va recordar que Adif no ha tingut accés a les principals proves, com la descàrrega de les caixes negres dels dos trens, ni li consta que s’hagin iniciat les proves de laboratori sobre les soldadures dels carrils. "Amb el respecte a la feina que s’ha portat a terme, s’ha de recordar que estem a expenses d’aquests informes pericials", va assenyalar. Arran d’això, va recordar que Adif ha d’elaborar un informe sobre l’accident en un termini de 90 dies, però que no complirà els terminis.
Sobre la possibilitat de presentar la seva dimissió, el directiu va defugir respondre, després que Juanma Moreno, president de la Junta d’Andalusia, en una entrevista a El Correo Andalucía, de Prensa Ibérica, apunta que "Adif està trigant a assumir responsabilitats". Va afegir que "hi ha hagut una falta de manteniment en la línia fèrria i també en els equips de seguretat".
