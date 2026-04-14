En català, online, amb una presencialitat al mes i sense desplaçar-se a Barcelona: així és l’Executive MBA de la UVic- UCC
Una formació creada per ajudar als líders de les empreses a trobar el seu estil propi de lideratge
“L'Executive MBA et dona una caixa d'eines brutal a nivell de com gestionar no només equips interns, sinó també externs. Comences a desenvolupar tot el que és el perfil teu com a professional”. Aquesta reflexió de Bernat Busquets, Project Management Office a UQUIFA, ens recorda que l'èxit en l'alta direcció avui dia no depèn només de l'acumulació de dades, sinó de la capacitat d'evolucionar la mirada. En un mercat on la intel·ligència artificial i la volatilitat marquen el ritme, el veritable valor afegit resideix en la forma d’entendre la situació en el conjunt de l’empresa, de liderar un equip amb una filosofia actualitzada i en un aprenentatge que transforma la teoria en acció.
Dins d'aquest ecosistema de canvi, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha dissenyat una proposta que entén que el professional actual no busca només un títol, sinó un espai on créixer sense renunciar a la seva realitat. En aquest sentit l’Executive MBA és un programa de postgrau dissenyat específicament per a professionals amb experiència laboral significativa. Es dirigeix a persones que ja tenen el "quilometratge" de l'experiència, però que desitgen millorar les seves habilitats gerencials i renovar-se, buscant un estil de lideratge propi i autèntic. El que més crida l’atenció d’aquesta formació és el seu pla d’estudis, que més enllà d’oferir flexibilitat per adaptar-se de la millor manera el dia a dia de l’empresari, proporciona oportunitats úniques per establir connexions amb socis d’alt nivell.
Un format híbrid que permet una conciliació total
La proposta de la UVic-UCC trenca amb la rigidesa dels programes convencionals en apostar per un Executive MBA de proximitat, impartit íntegrament en català. Aquest tret identitari no és una qüestió menor, sinó que permet una immersió total en l'ADN de l'empresa familiar catalana i el teixit industrial de les comarques catalanes. A més, el seu model híbrid s'ha convertit en l'aliat perfecte per al directiu en actiu. En combinar la flexibilitat de les sessions en línia cada dijous amb una única jornada presencial al mes a Vic, el programa garanteix una logística amable que no sacrifica el pols laboral ni el temps personal.
És precisament en aquestes trobades a peu de campus on l'aprenentatge s'enriqueix amb la presència del professor de l'assignatura i d'un guest speaker, un empresari/directiu en actiu i amb experiència que ofereix una visió actual i diferent sobre el lideratge. A més, és en aquestes trobades a peu de campus on el networking també és clau. Aquesta dinàmica permet crear una xarxa de confiança entre professionals de diferents sectors que, tot i la seva diversitat, s'enfronten a reptes i realitats socioeconòmiques comunes, teixint aliances que van molt més enllà de l'aula.
No es tracta d'escoltar teories buides, sinó de resoldre casos reals i aplicar els coneixements de forma immediata. A més, el programa inclou l'anomenat Executive Empowering Plan, un acompanyament personalitzat amb sessions de coaching individual basades en el mètode GROW. Dissenyat per establir objectius i aconseguir resultats en quatre etapes, ofereix una forma senzilla i clara per ajudar a cada persona a trobar el seu estil propi de lideratge. Aquesta eina és vital per potenciar la resiliència i l'autenticitat, elements que marquen la diferència en els comitès de direcció més moderns.
Les claus del lideratge davant la IA: webinar gratuït el pròxim 28 d'abril
En un context on la tecnologia avança més ràpid que les agendes directives, el pensament crític i la intel·ligència emocional s'han convertit en els veritables factors diferencials per liderar amb èxit. Per aprofundir en aquest nou paradigma i entendre com integrar-ho amb la intel·ligència artificial en el dia a dia de l'empresa, la UVic-UCC ha organitzat un webinar gratuït el pròxim 28 d’abril. Aquesta sessió serà l'oportunitat definitiva per integrar nous coneixements i transformar definitivament la manera d'abordar les oportunitats que el futur ens posa al davant.
Per altra banda, aquells que vulguin conèixer més detalls sobre com s’articula l’Executive MBA i com pot transformar la seva carrera, la UVic-UCC organitza una sessió informativa el 13 maig a les 19:30 h. Una cita pensada per resoldre dubtes, compartir inquietuds i descobrir per què el lideratge del futur es cou des de la proximitat i l'arrelament al territori.
On trobar la Universitat de Vic - UCC:
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- El palamosí Tomàs Brull: de pescador a xef privat de La Cala Navega
- Can Pau: un petit negoci que planta cara des de fa 50 anys
- El TSJC tomba el recurs de Palamós per cobrar als veïns el cost de les obres de la Fosca
- Els emblemàtics cavallets de la plaça del Mercat es jubilen
- Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària