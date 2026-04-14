L'alça dels carburants per la guerra i la Setmana Santa disparen la inflació interanual al 3,4% a comarques gironines
Els preus s'apugen més d'un punt al març arran també del canvi de temporada amb l'arribada del bon temps
L’encariment dels carburants per la guerra a l’Orient Mitjà i les vacances de Setmana Santa han disparat la inflació interanual fins al 3,4% a les comarques gironines. És el percentatge més elevat d’ençà del juny del 2024. Segons ha fet públic l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la xifra s’explica perquè durant el mes de març els preus s’han apujat més d’un punt a la demarcació. En concret, un 1,2%. A més de l’alça dels combustibles -que la rebaixa de l’IVA tan sols ha mig atenuat- i l’inici de la temporada turística, aquí al darrere també s’hi troben els increments de la roba i el calçat pel canvi d’armari amb l’arribada del bon temps. Els aliments, per la seva banda, han registrat una tímida davallada de tan sols dues dècimes.
Allò que ja es feia evident quan s’anava a proveir de carburant a les benzineres, ara s’ha reflectit a les estadístiques. L’alça dels combustibles arran de la guerra a l’Orient Mitjà, mig frenada per la rebaixa de l’IVA, ja impacta de ple damunt l’Índex de Preus al Consum (IPC). Durant el març, els preus s’han encarit fins a un 1,2% a les comarques gironines. Aquí al darrere hi ha l’augment de la benzina i el gasoil. Però no només, perquè també hi ha altres productes i serveis que han anat a l’alça.
Segons recull l’estadística, al llarg del darrer mes el paquet format per l’electricitat, el gas i els carburants s’ha encarit un 3%. Sobretot per l’increment del cru arran del conflicte a l’Orient Mitjà. En comparació amb l’any passat, a les comarques gironines anar a una benzinera ara surt un 4,8% més car.
I de retruc, l’alça dels carburants també s’ha traslladat als sectors que en depenen. Perquè segons recull l’INE, durant el març els preus del transport a la demarcació s’han apujat un 4%, i els del lloguer de vehicles, fins a un 7%.
Al costat dels combustibles, l’arribada de la Setmana Santa, que marca l’inici de la temporada turística, també s’ha traduït amb encariments vinculats a aquest sector. Així, durant el març els paquets turístics s’han apujat un 4,2% i els allotjaments -hotels, apartaments i càmpings- ho han fet, al seu torn, un 4,3%.
Per últim, entre aquells productes que també han anat a l’alça, s’hi troben també la roba i el calçat. Perquè amb l’arribada del bon temps, i de les col·leccions primavera-estiu, els aparadors de les botigues ja llueixen el canvi de temporada. En aquest cas, a la demarcació, els preus de la roba s’han apujat un 5,9%; i els del calçat, per la seva banda, ho han fet un altre 5,3%.
Segons recullen les dades de l’IPC, a l’altre costat de la balança, entre aquells productes i serveis que hagin mantingut preus o bé els hagin abaixat s’hi troben l’ensenyament (que es manté invariable), els lloguers (-0,1%), els articles de cura personal (-0,7%) o els de jardineria i per a mascotes (-0,6%).
Els aliments, al seu torn, aquest març s’han mantingut estables. De fet, tanquen el mes amb un tímid descens tan sols del -0,2%, i això fa que ara, anar al supermercat i omplir la nevera per passar la setmana sigui un 2,1% més car que fa un any.
Des del juny del 2024
A l’hora de decantar la balança, les alces de preu s’imposen i fan que la inflació interanual aquest març es dispari fins al 3,4%. És gairebé un punt i mig més del valor amb què l’IPC interanual havia tancat el febrer (2,1%).
Per trobar un percentatge similar, cal remuntar-se fins al juny del 2024 (en què aquest percentatge es va situar al 3,3%). Des d’aleshores, sempre s’havia mantingut més baix. De fet, al llarg del 2025 la inflació interanual no va superar en cap moment el 3%, tot i que va fluctuar per damunt del 2% (assolint el màxim el mes de febrer, quan va tancar al 2,9%).
