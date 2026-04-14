Puratos inverteix 2,5 milions en una nova línia de producció a la planta de Riudarenes
Està destinada al desenvolupament de la gamma de cremes i farcits 'premium'
La multinacional Puratos ha invertit 2,5 milions d'euros en una nova línia de producció, Signature Creations, a la seva planta de Riudarenes, destinada al desenvolupament de la recentment llençada gamma de cremes i farcits 'premium'. La inversió dotarà la planta de més flexibilitat productiva amb una tecnologia que permet desenvolupar lots més petits, formats adaptats i solucions personalitzables, segons les necessitats de cada canal de distribució i client. La nova línia de producció té una capacitat de fins a 2,5 milions de quilos anuals.
La planta de Riudarenes, en funcionament des del 1993, compta amb una superfície de més de 2.400 metres quadrats i està especialitzada en la fabricació de cremes i farcits, així com en productes d'emmotllament, encenalls i pralinés.
L'actuació s'emmarca en l'estratègia global de Puratos d'aposta per productes "d'alt valor afegit", alineats amb les tendències de consum i amb un enfocament "responsable i sostenible".
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Amb la calor, arriben els mosquits: el remei que s’ha posat de moda per fer-los fora a la nit
- Can Pau: un petit negoci que planta cara des de fa 50 anys
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- Catalunya activa aquest 14 d’abril un nou llindar de pluja per anticipar millor les inundacions
- Ripoll modifica el POUM per afavorir la instal·lació d’un nou gran supermercat