Puratos inverteix 2,5 milions en una nova línia de producció a la planta de Riudarenes

Està destinada al desenvolupament de la gamma de cremes i farcits 'premium'

Alguns dels productes que elabora Puratos. / ACN

ACN

La multinacional Puratos ha invertit 2,5 milions d'euros en una nova línia de producció, Signature Creations, a la seva planta de Riudarenes, destinada al desenvolupament de la recentment llençada gamma de cremes i farcits 'premium'. La inversió dotarà la planta de més flexibilitat productiva amb una tecnologia que permet desenvolupar lots més petits, formats adaptats i solucions personalitzables, segons les necessitats de cada canal de distribució i client. La nova línia de producció té una capacitat de fins a 2,5 milions de quilos anuals.

La planta de Riudarenes, en funcionament des del 1993, compta amb una superfície de més de 2.400 metres quadrats i està especialitzada en la fabricació de cremes i farcits, així com en productes d'emmotllament, encenalls i pralinés.

L'actuació s'emmarca en l'estratègia global de Puratos d'aposta per productes "d'alt valor afegit", alineats amb les tendències de consum i amb un enfocament "responsable i sostenible".

