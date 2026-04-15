La demarcació de Girona arriba a les 88 startups, un 6% més que el 2024 i la xifra més alta de la sèrie històrica
Aquestes empreses donen feina a més de 600 persones
La demarcació de Girona ja compta amb 88 startups (dades del 2025), un 6% més que l’any anterior i la xifra més alta de la sèrie històrica. Són dades d’ACCIÓ, l’agència per al creixement de les empreses del Departament d’Empresa i Treball, que calcula que aquestes companyies donen feina a 627 persones. Per sectors, es dediquen principalment als serveis empresarials i el software (16%), la tecnologia de la salut (15%) i a l’alimentació (11%).
Les dades les ha fet públiques el secretari d’Empresa i Competitivitat i conseller delegat d’ACCIÓ, Jaume Baró i Torres, en el marc de la segona jornada del cicle 'ACCIÓ ON 2026'.
ACCIÓ treballa per facilitar el creixement de les empreses catalanes mitjançant l'impuls de la innovació, l'expansió internacional i l'estratègia empresarial, a més de ser l'entitat del Govern responsable de captar inversió estrangera a Catalunya. També ofereix acompanyament per fer projectes d'R+D, d’innovació verda i tecnològica, així com en els processos d'internacionalització i d'obertura de filials a l'estranger.
Durant la jornada d'aquest dimecres, s'han donat a conèixer els ajuts i serveis. Entre les principals novetats d'enguany, hi ha la creació d'un programa per incorporar la IA i altres tecnologies digitals avançades; una línia d'ajuts a la innovació empresarial (R+I+D); el programa 'Catalunya Exporta' per promoure la internacionalització de 2.000 empreses; el nou servei de 'Diversificació internacional' o un programa de creixement empresarial.
