La Fundació Drissa tanca el 2025 amb un increment del 38% en la demanda de serveis d'inserció laboral
L'entitat ha llençat al mercat el seu primer oli d'oliva verge elaborat a l'Empordà
La Fundació Drissa, dedicada a la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental, ha tancat el 2025 amb un augment exponencial de la demanda dels seus serveis, especialment en l’àmbit d'acollida i orientació sociolaboral. El servei d’acollida ha registrat un increment del 38,3%, passant de 274 persones ateses el 2024 a 379 el 2025. En paral·lel, l'entitat ha mantingut una plantilla de 197 persones i ha formalitzat 249 contractacions durant el 2025. A 31 de desembre, 114 persones amb discapacitat treballaven a l’empresa social de l’entitat, gairebé la meitat de les quals amb un grau igual o superior al 65%. L'entitat acaba de treure al mercat el seu primer oli d'oliva verge elaborat a l'Empordà.
La Fundació Drissa, creada el 1999, treballa a les comarques gironines per millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental a través de la feina i l’accés a l'habitatge.
Des dels seus inicis, la Fundació ha articulat el seu projecte al voltant de dues línies principals d’actuació: la inserció sociolaboral i l’habitatge, entenent que el treball i un entorn residencial estable són elements clau per a l'autonomia, la recuperació i la inclusió social.
Durant l'any passat, l'entitat ha registrat un increment de més del 38% en la demanda de serveis d'inserció. En concret, el servei d’acollida ha registrat un increment del 38,3%, passant de 274 persones ateses el 2024 a 379 el 2025, en un context d’ampliació territorial i creixement social de la demanda.
A més, l’entitat ha mantingut una plantilla de 197 persones i ha formalitzat 249 contractacions durant el 2025.
D'altra banda, la fundació ha seguit reforçant els seus programes d’inserció laboral a través del Servei de capacitació, orientat a millorar l’ocupabilitat mitjançant itineraris personalitzats i el desenvolupament de competències professionals.
Durant el 2025, el servei prelaboral ha atès 232 persones, un 21% més que l’any anterior, amb una taxa d’inserció del 18,5% i un alt nivell de satisfacció (8,8 sobre 10).
Pel que fa al servei d’inserció laboral ordinària, 202 persones han participat en itineraris d’acompanyament, amb una taxa d’inserció al mercat laboral ordinari del 21,25%, a la qual se suma un 10,2% d’insercions en l’empresa social de Fundació.
Nou oli d'oliva
Ara, a través de la marca agroalimentària BDrissa, ha llançat al mercat el seu primer oli elaborat a l'Empordà i amb olives de la varietat argudell. El producte ja es pot trobar a les botigues especialitzades de la marca i també a través del seu canal de venda online.
Es tracta d’un oli de qualitat, de fruïtat madur, amb un amarg lleuger i un picant mitjà, elaborat amb primera premsada i envasat en vidre fosc per preservar-ne les propietats. La primera edició és de 600 litres, distribuïts en formats de 250 i 500 mil·lilitres, amb una previsió d’unes 1.800 ampolles.
Amb aquest llançament, Drissa fa un pas més en l’expansió del projecte BDrissa, que integra producció, transformació i comercialització d’aliments amb criteris de sostenibilitat i de proximitat. L’objectiu és “reforçar un model de negoci arrelat al territori per crear ocupació”.
Productor ecològic
La Fundació Drissa disposa d’una finca de 11 hectàrees a Campllong, de les quals una part és zona boscosa de roures i alzines, mentre que la resta es destina al cultiu de fruiters, verdures i hortalisses de temporada.
La producció està acreditada amb la certificació ecològica del CCPAE, que garanteix els estàndards de producció ecològica a Catalunya i Europa, i compta també amb certificacions de qualitat i medi ambient, així com amb el segell de venda de proximitat de productes agroalimentaris.
Els productes es transformen en un obrador propi i es comercialitzen sota la marca BDrissa, que disposa de dos punts de venda a Girona: al Mercat del Lleó i al Barri Vell (carrer Ciutadans), amb servei de càtering. Actualment, BDrissa ocupa 38 persones.
