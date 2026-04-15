L'ERO de Glovo afectarà 12 treballadors a Girona
La mesura de Glovo, que preveu acomiadar 750 empleats a tot l'Estat, arriba menys d'un any després d'abandonar el model de riders autònoms, justificada per evitar el tancament
L'expedient de regulació d'ocupació (ERO) de Glovo preveu afectar 143 treballadors a Catalunya, un 19% del total de l'Estat, segons la proposta inicial de l'empresa. En concret, són 78 empleats de la demarcació de Barcelona (77 repartidors i 1 cap de flota), 53 de Tarragona (52 repartidors i 1 cap de flota) i 12 de Girona (11 repartidors i 1 cap de flota), tal com ha avançat SER Catalunya i ha pogut confirmar l'ACN. A Lleida no es preveu cap acomiadament. La negociació de l'ERO va començar aquest dilluns i al conjunt de l'Estat preveu acomiadar 750 empleats. L'empresa va justificar la mesura, que arriba menys d'un any després d'abandonar el model de riders autònoms, per "evitar el seu tancament".
