El Pirineu de Girona es promociona a València davant una trentena d’agències de viatges
La presentació ha servit per mostrar l’oferta d’esquí, muntanya i activitats de primavera i estiu a agents de viatge valencians.
València ha acollit aquest dimarts una acció promocional i comercial de l’oferta turística del Pirineu de Girona impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona. La jornada s’ha adreçat a una trentena de professionals d’agències de viatges del País Valencià especialitzades en la programació de vacances de neu.
L’acte s’ha iniciat amb una trobada de treball entre representants d’entitats i empreses turístiques gironines i agents de viatge valencians. Hi han participat les estacions d’esquí i muntanya de la Molina, Vall de Núria i Vallter, així com Solineu Hotels, Pura Vall i Pirineus de Catalunya. Per part del sector valencià, hi han assistit professionals d’agències com Viajes Halcón, Zafiro Tours, Catai Valencia, Més que Viatges, Viajes Sanhe, Viajes Arriba Tours i Paisajes, entre d’altres.
La sessió ha servit per presentar els serveis i productes vinculats a l’oferta d’esquí i neu del Pirineu gironí per a la temporada 2026-2027, així com les propostes previstes per a la primavera i l’estiu. Segons els organitzadors, la trobada ha generat més d’un centenar de reunions directes entre empreses i agents de viatge.
Després de la ronda de contactes professionals, la jornada ha continuat amb una presentació de la destinació i ha acabat amb una degustació gastronòmica a càrrec de Francesc Rovira, de la Fonda Xesc de Gombrèn.
En la presentació hi ha participat el diputat i vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Joan Plana, que ha afirmat que "a València presentem el Pirineu de Girona més singular, per la proximitat i coneixença que aquest mercat té del nostre territori, i el ventall de possibilitats que la destinació ofereix al visitant que busca gaudir d’unes vacances lligades a les activitats d’hivern i neu i, alhora, experiències relacionades amb el contacte amb la natura, l’esport, la cultura i la gastronomia locals". Plana també ha assegurat que les estacions d’esquí gironines estan a punt de tancar "una temporada d’hivern històrica, la millor mai registrada, amb un balanç provisional entorn d’1,1 milió d’usuaris", a l’espera del tancament de l’estació de Masella, que preveu mantenir-se operativa fins a finals d’abril.
L’acció forma part del pla d’actuacions promocionals i comercials del Patronat per donar a conèixer al mercat de proximitat les novetats de l’oferta turística del Pirineu de Girona.
